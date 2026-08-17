पश्चिम बंगाल भाजपा नई सरकार के पहले 100 दिनों पर पुस्तक का करेगी विमोचन

कोलकाता, 17 अगस्त (आईएएनएस)। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में 100 दिन पूरे होने पर राज्य भाजपा ने नई सरकार के कार्यों को बताने वाली एक किताब बांटने का फैसला किया है। इस किताब का शीर्षक 'पश्चिम बंगाल सरकार का संकल्प और सफलता के 100 दिन' है।

भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार सुबह से घर-घर जाकर 41 पेज की इस किताब की प्रतियां बांटेंगे। पार्टी की राज्य इकाई ने सोमवार दोपहर कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन में एक ट्रेनिंग कैंप में इस काम के लिए विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिया।

सरकार ने इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में आने के बाद कई क्षेत्रों में सुधार शुरू किए।

नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन को भ्रष्टाचार के कल्चर से मुक्त करना था, जिसके लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार बार-बार राष्ट्रीय सुर्खियों में रही थी। अन्य चुनौतियों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और राजनीतिक दखल से मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना शामिल था।

41 पेज की इस किताब, जिसका शीर्षक 'पश्चिम बंगाल सरकार का संकल्प और सफलता के 100 दिन' है। किताब में इस दौरान निवेश में हुई प्रगति, सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभान्वित लोगों की संख्या, प्रशासनिक सुधारों के लिए उठाए गए कदम और महिलाओं की सुरक्षा व आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।

राज्य कैबिनेट के एक सदस्य ने कहा, "विधानसभा चुनाव से पहले हमारे चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों और नई सरकार द्वारा पहले 100 दिनों में उठाए गए कदमों व हुई प्रगति के बीच तुलनात्मक विश्लेषण इस किताब में शामिल किया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि न तो सरकार और न ही राज्य भाजपा इकाई पहले 100 दिन पूरे होने पर कोई जश्न का कार्यक्रम आयोजित करेगी। कैबिनेट सदस्य ने कहा, "जश्न नई सरकार की पहली वर्षगांठ पर मनाया जाएगा, जब पश्चिम बंगाल के लोग हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के नतीजों को परख सकेंगे।"

--आईएएनएस

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