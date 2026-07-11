logo
भारत समाचार

वियतनाम नाव हादसा: तमिलनाडु सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों को पूरा सहयोग देगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 11, 2026, 06:17 PM
वियतनाम नाव हादसा: तमिलनाडु सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों को पूरा सहयोग देगी

चेन्नई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शनिवार को वियतनाम के तट पर एक पर्यटक नाव दुर्घटना में तमिलनाडु के लोगों सहित कई भारतीय पर्यटकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद करने और पीड़ितों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय राजनयिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है।

एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि वियतनाम के 'आन थोई' समुद्री इलाके में 'हॉन मे रुट न्गोई' द्वीप जा रही पर्यटकों की नाव के साथ हुए हादसे के बारे में सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इस दुखद घटना में तमिलनाडु और भारत के अन्य राज्यों के पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है।

इस घटना को दिल दहला देने वाला बताते हुए, विजय ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु सरकार इस मुश्किल समय में हर संभव मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हादसे में शामिल तमिलनाडु के सभी निवासियों के बारे में तुरंत जानकारी इकट्ठा करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थिति पर नजर रखने और राहत व बचाव कार्य बिना किसी देरी के सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में तमिलनाडु हाउस, विदेश मंत्रालय और वियतनाम में भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे वियतनाम में भारतीय राजनयिक अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घायल यात्रियों को समय पर इलाज और सभी जरूरी मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तब तक दूतावास के साथ समन्वय करती रहेगी जब तक कि तमिलनाडु के हर प्रभावित निवासी को उचित मदद नहीं मिल जाती।

विजय ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से जरूरी प्रक्रिया शुरू करें।

उन्होंने कहा कि पीड़ितों के शवों को जल्द से जल्द तमिलनाडु वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि उनके परिवार अंतिम संस्कार कर सकें।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि तमिलनाडु सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और भारत सरकार के साथ मिलकर हर संभव मदद करेगी।

अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, उन्होंने इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और रिश्तेदारों के प्रति शोक व्यक्त किया और हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी