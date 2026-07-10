विधानसभा उपचुनाव: मध्य प्रदेश के दतिया से भाजपा ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया

भोपाल/नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मध्य प्रदेश और बिहार में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
10 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन महत्वपूर्ण सीटों से चुनाव लड़ने वाले दो उम्मीदवारों के नामों की पुष्टि की।
मध्य प्रदेश के लिए पार्टी ने दतिया सीट से आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी को मंजूरी दी है। अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए जानी जाने वाली दतिया सीट राज्य के चुनावी मुकाबलों में हमेशा से ही सुर्खियों में रही है।
तिवारी को मैदान में उतारकर भाजपा उपचुनाव से पहले अपने जनाधार को मजबूत करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में अपनी संगठनात्मक शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करती नजर आ रही है। यह घोषणा पार्टी की उस रणनीति को रेखांकित करती है जिसके तहत स्थानीय समीकरणों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विश्वसनीय चेहरों को उतारा जाता है।
मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव 30 जुलाई को होने हैं और मतगणना 3 अगस्त, 2026 को होगी।
यह सीट अप्रैल में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद खाली हुई थी। भारती ने इससे पहले 2023 के चुनावों में भाजपा के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था। 2023 में राजेंद्र भारती (कांग्रेस) ने नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराकर दतिया सीट जीती थी।
बाद में धोखाधड़ी के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद भारती की विधायक सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिसके कारण यह उपचुनाव हो रहा है।
बिहार में भाजपा ने अपने पहले के ऐलान में एक अहम बदलाव किया है। केंद्रीय चुनाव समिति ने 7 जुलाई को घोषणा की थी कि बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक कुमार उम्मीदवार होंगे।
हालांकि, नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति से पुष्टि होती है कि अब बांकीपुर से कुमार के स्थान पर नीरज कुमार सिन्हा चुनाव लड़ेंगे।
पटना के मध्य में स्थित बांकीपुर लंबे समय से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीट रही है, और सिन्हा को उम्मीदवार बनाने का भाजपा का निर्णय राज्य की राजधानी में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे को दर्शाता है।
--आईएएनएस
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