विधान परिषद चुनाव में क्रॉस-वोटिंग पर भाजपा सख्त, दोषियों पर होगी कार्रवाई: आर अशोक

बेंगलुरु, 23 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कथित क्रॉस-वोटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा रुख अपनाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाले विधायकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक ने कहा कि क्रॉस-वोटिंग में शामिल विधायकों को माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने भाजपा के टिकट और चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया, उनका पार्टी के खिलाफ जाना गंभीर अनुशासनहीनता है।

अशोक ने आरोप लगाया कि परिषद चुनाव में भाजपा के चार विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ था, इसलिए दोषियों की निश्चित पहचान करना आसान नहीं है।

उन्होंने कहा, "गुप्त मतदान होने के कारण यह स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है कि किसने क्रॉस-वोटिंग की। हमें कुछ लोगों पर संदेह है, लेकिन इस पूरे मामले पर पार्टी के भीतर विस्तार से चर्चा की जाएगी।"

भाजपा नेता ने बताया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, वरिष्ठ नेता एन. रविकुमार और अन्य पदाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि उपलब्ध सभी जानकारियां पार्टी नेतृत्व के सामने रखी जाएंगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी।

धर्मस्थल में विधायकों की बैठक बुलाकर उनसे क्रॉस-वोटिंग नहीं करने की शपथ दिलाने के सुझाव पर अशोक ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार जरूर हुआ था, लेकिन बाद में इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है और इसे संगठनात्मक स्तर पर ही सुलझाया जाएगा।

अशोक ने कहा कि कर्नाटक की राजनीति में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन भाजपा के भीतर ऐसा होना चिंता का विषय है। उन्होंने दोहराया कि पार्टी इस मामले को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "क्रॉस-वोटिंग करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। वे कहीं भी चले जाएं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पार्टी के साथ इस तरह का विश्वासघात दोबारा नहीं होना चाहिए।"

इस दौरान अशोक ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवकुमार ने धनबल और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर समर्थन जुटाने की कोशिश की। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी भविष्य में इस तरह की राजनीतिक रणनीतियों का मुकाबला करने के उपायों पर विचार करेगी।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि परिषद चुनाव के दौरान विधायकों को प्रभावित करने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अशोक ने कहा कि कांग्रेस पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है।

भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि पार्टी क्रॉस-वोटिंग के मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और दोषी पाए जाने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

--आईएएनएस

डीएससी