विदेश मंत्री जयशंकर स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान में हुए शामिल

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान में देशभर से लोग जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गुरुवार को इस अभियान का हिस्सा बने।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आवास पर लहराते राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक तस्वीर 'एक्स' पर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा "हर घर तिरंगा।"

विदेश मंत्रालय ने भी जयशंकर की पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, "हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा।"

'हर घर तिरंगा' अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। इसका मकसद नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अभियान की सोच यह थी कि अब तक लोगों का राष्ट्रीय ध्वज से रिश्ता ज्यादा औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसे व्यक्तिगत गर्व और सम्मान की अभिव्यक्ति बनाने के लिए लोगों को घर-घर तिरंगा लाने के लिए कहा गया। इससे तिरंगा देश से व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बने और साथ ही राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के प्रति सामूहिक संकल्प को भी दर्शाए।

इस साल 'हर घर तिरंगा 2026' को 'वंदे मातरम के 150 साल' की भावना को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी।

इंस्टाग्राम रील में पीएम मोदी ने कहा था, "15 अगस्त को गौरव के साथ मनाएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिंरगा, घर घर तिंरगा, हर मन तिंरगा।" उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "आइए, हर घर तिरंगा को हर घर का उत्सव बनाएं।"

वहीं, 'एक्स' पर पीएम मोदी ने लिखा था, "हमारा तिरंगा हमारा गर्व है और देश के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा का स्रोत है।" उन्होंने कहा था, "आइए 'हर घर तिरंगा' आंदोलन में उत्साह से भाग लें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराएं।"

--आईएएनएस

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