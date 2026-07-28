'वंदे मातरम' का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य, वारिस पठान का बयान देशहित के खिलाफ : गुरु प्रकाश

पटना, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने पेपर लीक विरोधी विधेयक, नीट विरोध मामलों की वापसी, बांकीपुर उपचुनाव अभियान, कंगना रनौत विवाद और विपक्ष के प्रमुख बयानों पर प्रतिक्रिया दी।

Read More

वंदे मातरम बिल पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की प्रतिक्रिया पर गुरु प्रकाश ने कहा, "राष्ट्रीय गीत का इस तरह सम्मान करना एक कर्तव्य है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर वारिस पठान या कोई और इसके बारे में ऐसी बातें कहते हैं, तो मेरा मानना ​​है कि वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे बयान देकर आप समाज में मनमुटाव का माहौल बनाते हैं। यह उचित नहीं है।"

दरअसल वारिस पठान ने कहा है कि उनकी पार्टी 'वंदे मातरम' का सम्मान करती है लेकिन उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनका पाठ मुसलमान नहीं कर सकते। हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते, न ही कभी करेंगे। हम ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। भाजपा पर धमकाने का आरोप लगाते हुए वारिस पठान ने कहा, "मैं अपने देश का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मैं वंदे मातरम का पाठ नहीं करूंगा, तो क्या आप मुझे फांसी देंगे या गोली मार देंगे?

एफआईआर वापस लेने के लिखित आश्वासन लंबित रहने पर सीजेपी की ओर से नए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, "मेरी नजर में इसका कोई मतलब नहीं है। सभी मांगें मान ली गई हैं। हमें लोकतंत्र और बातचीत में भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक, हमारी सरकार ने पूरी संवैधानिक मर्यादा के साथ उन वादों का सम्मान किया और उन्हें पूरा किया। अब, इस मुद्दे को इस तरह से उठाते रहना सही नहीं है।"

आजम खान की जौहर यूनिर्वसिटी के ध्वस्तीकरण पर अखिलेश यादव की सक्रियता पर तंजीन फातिमा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब उनका लक्ष्य सीएम नहीं पीएम बनना है। इस बयान पर गुरु प्रकाश ने कहा, "अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी संकीर्ण सोच वाली पार्टी है। वे एक परिवार और एक व्यक्ति से आगे कुछ नहीं सोच सकते। वे पीडीए के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। वे पिछड़े वर्गों, दलितों और अन्य वंचित वर्गों को धोखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को अखिलेश यादव का कार्यकाल अभी याद है। वह कुशासन, भ्रष्टाचार, डर, अपराध और हिंसा का दौर था। किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी नहीं होने वाली है।"

ओपी राजभर द्वारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता ने कहा, "उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हमें पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा भी याद है। 'चिरकुट पार्टी', 'छोटी पार्टी' और कई अन्य अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह तालमेल की कमी, बातचीत की कमी और मूल्यों की कमी को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे दिखावा करने वालों को अच्छी तरह जानती है और उन्हें सत्ता से दूर रखेगी।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी