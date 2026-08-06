'वेट्री वानमगल' योजना: तमिलनाडु सरकार महिला किसानों को देगी ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण

चेन्नई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को 'वेट्री वानमगल योजना' शुरू करने की घोषणा की। इसका मकसद महिला किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देना है, ताकि टेक्नोलॉजी-आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जा सकें।

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कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर. विनोथ ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) सरकार का पहला कृषि बजट पेश करते हुए इस पहल की शुरुआत की।

इस योजना के तहत, 100 महिलाओं समेत 500 योग्य उम्मीदवारों को ड्रोन चलाने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन पायलट लाइसेंस पाने में मदद की जाएगी।

राज्य सरकार ने ट्रेनिंग का खर्च उठाने के लिए 1.50 करोड़ रुपए तय किए हैं। यह ट्रेनिंग तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (टीएनएयू) के रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन के जरिए दी जाएगी, जिससे इसमें शामिल होने वाली महिलाएं ड्रोन चलाने के लिए जरूरी तकनीकी दक्षता और सर्टिफिकेशन हासिल कर सकेंगी।

महिलाओं को इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए और प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार 50 ट्रेंड महिलाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराएगी। इस प्रोग्राम के सब्सिडी वाले हिस्से के लिए राज्य के फंड से 2.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विनोथ ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत में कई सेक्टरों में तेजी से रोजगार के मौके पैदा कर रही है, जिनमें खेती, निर्माण, माल ढुलाई, निगरानी और आपदा प्रबंधन शामिल हैं।

खेती में ड्रोन के प्रयोग से किसानों को ज्‍यादा समय लेने वाले कामों जैसे खाद और कीटनाशक का छिड़काव और फसलों की निगरानी करने में मदद करके इंसानी मेहनत पर निर्भरता को काफी कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह टेक्नोलॉजी मजदूरों की कमी को दूर करने में भी मदद कर सकती है, खासकर खेती के अहम चरणों के दौरान।

मंत्री ने कहा कि यह पहल और भी अहम हो जाती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को 'महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया है, जिससे खेती और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं के योगदान पर दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है।

सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से महिलाओं को खास टेक्निकल स्किल्स मिलेंगी और वे ड्रोन-आधारित कृषि सेवाओं को आय के अतिरिक्त स्रोत के तौर पर अपना सकेंगी। इस प्रोग्राम को सरकार की महिलाओं पर केंद्रित बड़ी पहलों से जोड़ते हुए, विनोद ने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सिंगप्पेन' फोर्स बनाई थी, अब खेती को सहारा देने और उसकी सुरक्षा के लिए "वानमगल फोर्स" बनाना चाहते हैं।

इस पहल से तमिलनाडु के खेतों में प्रिसिजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, इससे ट्रेंड महिला ड्रोन ऑपरेटरों की एक नई पीढ़ी भी तैयार होगी, जो खेती के क्षेत्र में खास सेवाएं दे सकेंगी।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम