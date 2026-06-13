वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम 14 जून को: 130 से अधिक देशों के प्रतिभागियों की उम्मीद

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी के तहत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हॅबिल्ड के सहयोग से 14 जून 2026 को एक ऐतिहासिक वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के लिए 'सबसे अधिक दर्शक' का नया विश्व रिकॉर्ड बनाना है, जो विश्वभर के योग अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस उत्साहियों को एक डिजिटल मंच पर एकत्र करेगा।

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आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव तथा आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस पहल में भाग लेंगे। संयुक्त भागीदारी केंद्रीय मंत्री के निवास से की जाएगी, जो मंत्रालय द्वारा नेतृत्व का उदाहरण पेश करने और योग के माध्यम से वेलनेस के संदेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह पहल योग की सार्वभौमिक अपील और समग्र स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा देने में इसके बढ़ते स्वीकार्य होने को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई है। जन सहभागिता के माध्यम से यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर इस संदेश को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है कि योग एक जीवनशैली है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं से परे है।

आनलाइन योग सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 बजे (आईएसटी) तक आयोजित किया जाएगा और इसमें 130 से अधिक देशों से भागीदारी की उम्मीद है, जिससे यह अब तक के सबसे बड़े वैश्विक डिजिटल योग सम्मेलनों में से एक बन सकता है।

विभिन्न पृष्ठभूमि, आयु समूह और क्षेत्रों के प्रतिभागी स्वास्थ्य, सद्भाव और वेलनेस के साझा संकल्प में एकजुट होंगे।

यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी में किए जा रहे आउटरीच गतिविधियों का एक मुख्य हिस्सा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैश्विक कनेक्टिविटी का उपयोग करके यह पहल योग की पहुंच का विस्तार करने और दुनिया भर में अभ्यास के लिए अधिक सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।

भाग लेने में इच्छुक व्यक्ति 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर या समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

विशेष रूप से, सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को जो कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनके पंजीकृत व्हाट्सऐप नंबर पर डिजिटल प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

आयुष मंत्रालय ने नागरिकों, योग अभ्यासकर्ताओं, शैक्षिक संस्थानों, वेलनेस संगठनों, सामुदायिक समूहों और विश्व भर में भारतीय प्रवासियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने और इस ऐतिहासिक वैश्विक प्रयत्न में योगदान देने का आह्वान किया है।

यह कार्यक्रम वैश्विक वेलनेस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भारत के नेतृत्व को और सुदृढ़ करने और स्वस्थ तथा अधिक लचीले समाज बनाने में योग की निरंतर प्रासंगिकता को पुनः पुष्टि करने की अपेक्षा रखता है।

--आईएएनएस

एमएस/