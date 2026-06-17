विश्व योग दिवस से पहले सहज योग को धरोहर घोषित करने और सशक्त कानूनी संरक्षण की उठी मांग

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। विश्व योग दिवस से पहले सहज योग को मानवता की सर्वोच्च आध्यात्मिक धरोहर बताते हुए इसे वैश्विक स्तर पर संरक्षित करने और इसके लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की मांग उठाई गई है। लेख में कहा गया है कि जहां दुनिया योग को मुख्य रूप से शारीरिक व्यायाम और तनाव मुक्ति के साधन के रूप में देखती है, वहीं अब समय आ गया है कि सहज योग को आधुनिक युग के "महायोग" के रूप में स्वीकार किया जाए।

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लेख के अनुसार, श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा स्थापित सहज योग कोई सामान्य योग पद्धति नहीं, बल्कि मानव विकास का एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक आयाम है, जिसने सामूहिक और सहज कुंडलिनी जागरण के माध्यम से लाखों लोगों को आत्म-साक्षात्कार का अनुभव कराया है।

बताया गया है कि सहज योग केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। इसमें एक ऐसे साधक का उदाहरण दिया गया है, जो गंभीर मानसिक बीमारी और मिर्गी जैसे लक्षणों से पीड़ित था तथा एक महीने में 16 इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी) सत्रों से गुजरने के बावजूद राहत नहीं मिली। दावा किया गया है कि सहज योग के अभ्यास के बाद वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है।

चक्रों की शुद्धि तथा सहानुभूति और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के संतुलन के माध्यम से सहज योग मानव जीवन में गहरा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।

लेख में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विशेष रूप से यूनेस्को से अपील की गई है कि सहज योग को "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत" के रूप में मान्यता दी जाए।

इसके साथ ही श्री माताजी द्वारा स्थापित आश्रमों, ध्यान केंद्रों और उनके निवास स्थलों को वैश्विक आध्यात्मिक धरोहर घोषित कर अंतरराष्ट्रीय संरक्षण देने की भी मांग की गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को सुरक्षित रखा जा सके।

लेख में कहा गया है कि सहज योग की मूल शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए विश्वभर में ट्रस्ट कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए।

इसमें सुझाव दिया गया है कि श्री माताजी की शिक्षाओं को कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के रूप में संरक्षित किया जाए, ताकि व्यक्तिगत व्याख्याओं, क्षेत्रीय मतभेदों या संगठनात्मक विभाजन के कारण सहज योग की मूल भावना प्रभावित न हो सके।

साथ ही, श्री माताजी द्वारा भ्रमण किए गए आश्रमों और पवित्र स्थलों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, व्यावसायिक उपयोग, पारिवारिक विवाद या संपत्ति संबंधी दावों से स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीकृत वैश्विक ट्रस्ट व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

लेख में यह भी कहा गया है कि श्री माताजी निर्मला देवी ने कभी किसी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की और न ही भविष्य में कोई उत्तराधिकारी हो सकता है।

लेख के अनुसार, श्री माताजी स्वयं आदि शक्ति के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आई थीं और उनका आध्यात्मिक अधिकार किसी व्यक्ति, परिषद या जैविक परिवार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

इसमें दावा किया गया है कि श्री माताजी ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया था कि उनका जैविक परिवार सहज योग के आध्यात्मिक संचालन से अलग है। यद्यपि परिवार का सम्मान किया जाता है, लेकिन संगठन, संपत्तियों अथवा आध्यात्मिक उत्तराधिकार पर उनका कोई वंशानुगत अधिकार नहीं है।

लेख के अंत में विश्व योग दिवस के अवसर पर वैश्विक सहज योग समुदाय से आह्वान किया गया है कि वह सहज योग की मूल शिक्षाओं की रक्षा, पवित्र स्थलों के संरक्षण, मजबूत कानूनी ढांचे के निर्माण तथा वैश्विक मान्यता के लिए एकजुट होकर प्रयास करे, ताकि यह आध्यात्मिक विरासत आने वाले हजारों वर्षों तक अक्षुण्ण बनी रहे।

(लेखक- अश्विनी कौशिक, 2004 से सहज योग का अभ्यास कर रहे हैं और 'द लाइफ इटरनल ट्रस्ट, दिल्ली' के पूर्व ट्रस्टी हैं।)

--आईएएनएस

डीएससी