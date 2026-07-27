विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस : स्वस्थ पृथ्वी ही स्वस्थ समाज और मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। पानी की हर बूंद, हर सांस, पक्षियों की चहचहाहट और जंगलों की हरियाली हमें यह एहसास दिलाती है कि प्रकृति केवल हमारी जरूरत नहीं है। यह हमारे अस्तित्व का आधार है। हालांकि, बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति आज संकट से जूझ रही है।

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हर साल 28 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दुनिया को यह संदेश देता है कि आज अगर हमने प्रकृति को बचाने का संकल्प नहीं लिया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ पृथ्वी केवल कल्पना बनकर रह जाएगी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों, जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का वैश्विक आह्वान है।

आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में तेजी से हो रही कमी, वनों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण के विनाश जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का असर केवल वन्यजीवों और पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता पर भी सीधा पड़ रहा है। ऐसे में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यह याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव जीवन एक-दूसरे के पूरक हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास ही भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।

पृथ्वी पर मौजूद हर जीव-जंतु और पौधा पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजातियों की रक्षा, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग को बढ़ावा देना जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। स्वस्थ जैव विविधता ही पर्यावरण को संतुलित और लचीला बनाए रखती है। बढ़ते तापमान, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेत हैं। संरक्षण की प्रभावी रणनीतियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में ऐसी पद्धतियों को अपनाना जरूरी है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम हो और उनका दीर्घकाल तक संरक्षण हो सके। जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन, अपशिष्ट में कमी और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का उपयोग सतत विकास की आधारशिला हैं। प्रकृति संरक्षण केवल सरकारों का दायित्व नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। शिक्षा, जागरूकता अभियान, स्थानीय संरक्षण कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है और उन्हें सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्तर पर छोटे-छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकता है।

स्थानीय पर्यावरण, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और दूसरों को भी जागरूक करें। पानी, बिजली और अन्य संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रीसाइक्लिंग और जैविक खाद को अपनाएं। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के लिए काम करने वाले संगठनों का सहयोग करें या वॉलंटियर्स बनें। साथ ही, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान, नदी और तालाबों की सफाई तथा अन्य संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करें।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यह संदेश देता है कि आज उठाया गया हर छोटा कदम भविष्य की पृथ्वी को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ हवा, निर्मल जल और समृद्ध जैव विविधता का लाभ मिलेगा। प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सुरक्षा भी है। एक स्वस्थ पृथ्वी ही स्वस्थ समाज और मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखती है।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम