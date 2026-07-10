विश्व जनसंख्या दिवस: जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियां, बढ़ती आबादी और बदलती वैश्विक तस्वीर

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। हर पल दुनिया की बढ़ती आबादी केवल एक संख्या नहीं है; यह बदलती सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर का आईना है। इसी संदेश के साथ हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साल 1990 से मनाए जा रहे इस दिवस का उद्देश्य दुनिया की जनसंख्या से जुड़े रुझानों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा को समझना है। आज जब वैश्विक आबादी 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है और आने वाले दशकों में नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है, तब जनसंख्या के बदलते स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

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दुनिया की आबादी का वास्तविक समय का अनुमान वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जो यह भी बताती है कि जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। यह अनुमान अमेरिकी सेंसस ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है, जो पिछले वर्षों की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को विभिन्न देशों और क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं के साथ जोड़कर वैश्विक तस्वीर प्रस्तुत करता है। आंकड़ों के अनुसार, दुनिया की आबादी वर्ष 2023 में 8 अरब तक पहुंच गई थी।

अमेरिकी सेंसस ब्यूरो के इंटरनेशनल डेटाबेस (आईडीबी) के अनुमान बताते हैं कि जुलाई 2026 तक वैश्विक आबादी 8.2 अरब हो जाएगी। इसके बाद, 2039 तक यह 9 अरब, 2060 तक 10 अरब और 2092 में लगभग 10.6 अरब के शिखर पर पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद वैश्विक जनसंख्या में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इन अनुमानों को तैयार करने के लिए सेंसस ब्यूरो जनसंख्या, प्रजनन दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करता है। कई देशों के आंकड़ों में त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। चूंकि कुछ देशों का उपलब्ध डेटा कई वर्ष पुराना हो सकता है, इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक में प्रदर्शित आंकड़े पूर्व अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए प्रक्षेपण होते हैं। नए आंकड़े उपलब्ध होने पर इन अनुमानों और भविष्यवाणियों में बदलाव भी संभव है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अमेरिका दुनिया के पांच सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल हैं। 1 जुलाई 2026 के अनुमान के अनुसार, अमेरिका की जनसंख्या 34,26,20,143 आंकी गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के अलावा शेष चारों सबसे अधिक आबादी वाले देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं, जो विश्व की जनसंख्या संरचना में एशिया की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

सेंसस ब्यूरो का इंटरनेशनल डेटाबेस (आईडीबी) दुनिया भर के देशों की जनसंख्या से जुड़े सटीक और समयबद्ध जनसांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध कराता है। इस डेटाबेस में 227 देशों और क्षेत्रों के लिए अनुमान और भविष्य के प्रक्षेपण शामिल हैं, जिनकी आबादी 5 हजार या उससे अधिक है और जिन्हें अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अलावा, सेंसस ब्यूरो वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूती देने का कार्य करता है।

इसके साथ ही सेंसस ब्यूरो विभिन्न देशों में जनसांख्यिकीय, आर्थिक और भौगोलिक अध्ययन भी संचालित करता है। तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर वह दुनिया भर में सांख्यिकीय प्रणाली के विकास और उसे अधिक मजबूत बनाने में भी सहयोग देता है। विश्व जनसंख्या दिवस भविष्य की योजनाओं, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और विश्व की बदलती जनसांख्यिकीय संरचना को समझने का भी अवसर है।

--आईएएनएस

पीएसके