विश्व बाघ दिवस: जंगल का राजा नहीं, प्रकृति के संतुलन का सबसे बड़ा प्रहरी

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। बाघ की हर एक दहाड़ उसकी ताकत के साथ-साथ इस बार की प्रतीक है कि प्रकृति अभी भी जीवित है। जिस दिन जंगल से बाघ गायब हो जाये, उसी दिन यह समझ लेना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन खतरे में है। यही चेतावनी और जागरूकता का संदेश लेकर हर वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल बाघों का उत्सव नहीं बल्कि जंगलों, जैव विविधता और मानव जीवन की सुरक्षा का संकल्प भी है।

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बाघ केवल एक शक्तिशाली वन्यजीव नहीं, बल्कि पूरे जंगल के पारिस्थितिक तंत्र (इकोसिस्टम) के संतुलन का महत्वपूर्ण आधार हैं। बाघ खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारी हैं। वे जंगल में शाकाहारी जीवों की संख्या को संतुलित रखते हैं, जिससे वनस्पतियों का संरक्षण होता है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है। यदि बाघों की संख्या घटती है, तो इसका असर जंगल की जैव विविधता और पर्यावरण पर भी पड़ता है।

यदि बाघ सुरक्षित हैं तो इसका अर्थ है कि जंगल स्वस्थ हैं, नदियां सुरक्षित हैं, वनस्पतियां संरक्षित हैं और असंख्य जीव-जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संतुलित जीवन जी रहे हैं। इसलिए बाघों का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति की रक्षा का अभियान है।

बाघों के संरक्षण को लेकर पिछले कुछ सालों से जागरूकता बढ़ी है। वन विभाग, संरक्षण संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर जंगलों की निगरानी, अवैध शिकार पर रोक और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों के उपयोग और जनभागीदारी ने संरक्षण अभियानों को नई दिशा दी है। हालांकि, जंगलों का सिकुड़ता दायरा, मानव-वन्यजीव संघर्ष और अवैध गतिविधियां आज भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून बना देने से बाघ सुरक्षित नहीं होंगे। इसके लिए लोगों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, जंगलों का संरक्षण करना और विकास तथा पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

विश्व बाघ दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति का हर जीव एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि बाघ सुरक्षित रहेंगे तो जंगल सुरक्षित रहेंगे, और यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जल, जलवायु और मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए यह दिवस केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाली पीढ़ियों को हराभरा और संतुलित पर्यावरण सौंपना चाहता है।

-- आईएएनएस

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