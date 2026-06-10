विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हादसा : मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हुई

विशाखापत्तनम, 10 जून (आईएएनएस)। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में सोमवार को हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। बुधवार को अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल कर्मचारी की मौत हो गई।

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पिदिरजू नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सेवन हिल्स हॉस्पिटल में चोटों के कारण मौत हो गई।

सोमवार को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में पिघले हुए स्टील से भरा एक लैडल (बड़ा बर्तन) फटने से आठ लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब लैडल फटने से बड़ी मात्रा में पिघला हुआ स्टील लीक हो गया; इस लैडल में स्टील का तापमान बहुत ज्यादा, यानी लगभग 1,500 डिग्री सेल्सियस था।

अस्पताल ले जाते समय पिदिरजू का रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अपनी जान बचने की उम्मीद न होने पर, उन्होंने अपने बड़े बेटे वर्मा को निर्देश दिए कि वह अपनी मां का ख्याल रखे और यह सुनिश्चित करे कि उसका छोटा भाई अपनी पढ़ाई जारी रखे।

घायल हुए पांच वर्करों का इलाज दो अस्पतालों में चल रहा है।

मंगलवार को दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद, डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने हादसे में जान गंवाने वाले हर वर्कर के परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को प्लांट में नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने गंभीर रूप से घायल और आईसीयू में इलाज करा रहे वर्करों को भी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की।

पवन कल्याण ने यह भी बताया कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के तहत स्थायी कर्मचारियों को 1.72 करोड़ रुपए और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 45.75 लाख रुपए दिए जाएंगे, और प्लांट मैनेजमेंट घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा।

डिप्टी सीएम ने कहा कि मारे गए वर्करों के बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। मारे गए कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र तक, उनके परिवार के सदस्य स्टील प्लांट के क्वार्टर में मुफ्त में रह सकते हैं। जो प्रभावित परिवार अभी स्टील प्लांट टाउनशिप के बाहर किराए के घरों में रह रहे हैं, उन्हें भी टाउनशिप के अंदर क्वार्टर दिए जाएंगे, अगर वे प्लांट के क्वार्टर में रहना चाहें।

उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट की तीन सदस्यीय कमेटी इस हादसे की पूरी जांच करेगी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस