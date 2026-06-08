वीरता पुरस्कार समारोह 2026 में असाधारण शौर्य को सम्मानित किया गया

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 (प्रथम चरण) में भारत के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा दिखाए गए असाधारण शौर्य के लिए दिए गए।

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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे।

ये पुरस्कार जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं, साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं।

शौर्य चक्र प्राप्त करने वालों में मेजर आशीष कुमार भी शामिल थे, जिनके नेतृत्व में नवंबर 2024 में अनंतनाग में चलाए गए एक लंबे आतंकवाद-विरोधी अभियान में दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों में एक ए++ श्रेणी का भी शामिल था। कांस्टेबल संजय तिवारी और कांस्टेबल फेदा हुसैन डार को श्रीनगर के खानयार इलाके में भीषण मुठभेड़ के दौरान एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया।

सहायक कमांडेंट मोहम्मद शफीक, लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, राम गोयल और कांस्टेबल सद्दाम हुसैन को बांदीपोरा में चुंटावाड़ी ऑपरेशन के दौरान उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। दुश्मन की भीषण गोलीबारी के बीच उनके साहस ने ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बड़े आतंकवादी हमले का दृढ़ता से जवाब देने और 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराने में मदद करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारत-म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के दौरान निडरता से कार्रवाई करने के लिए राइफलमैन भोज राम साहू को सम्मानित किया गया, जबकि विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हवा में कैनोपी के अचानक विफल होने के बाद लड़ाकू विमान को सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए सम्मानित किया गया।

कई अन्य सेना कर्मियों को आतंकवाद विरोधी सफल अभियानों के लिए सम्मानित किया गया। मेजर भार्गव कलिता ने एक सुनियोजित हमले के दौरान श्रेणी ए++ के एक कुख्यात आतंकवादी को मार गिराया। मेजर लीशंगथेम दीपक सिंह ने एक बचाव अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें एक अपहृत नागरिक को बचाया गया और आतंकवादियों को मार गिराया गया। मेजर अंशुल बाल्टू ने असम में एक भीषण मुठभेड़ में असाधारण साहस का प्रदर्शन किया, जबकि मेजर शिवकांत यादव ने शोपियां में एक बड़े जोखिम वाले अभियान के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया।

सूबेदार पी एच मोसेस, मेजर विवेक, राइफलमैन मंगलेम संग वैफेई, लेफ्टिनेंट कर्नल घटागे आदित्य श्रीकुमार, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, सूबेदार शमशेर सिंह और नायक राहुल सिंह को भी जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवादियों और सशस्त्र गिरोहों के खिलाफ अभियानों के दौरान असाधारण नेतृत्व और साहस का प्रदर्शन करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

राइफलमैन धुरबा ज्योति दत्ता को कई गोलियां लगने के बावजूद घात लगाकर हमला किए गए सैन्य वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और इस प्रकार साथी सैनिकों की जान बचाने के लिए यह पुरस्कार मिला। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को इनएसवी तारिणी पर सवार होकर की गई ऐतिहासिक समुद्री यात्रा, नाविक सागर परिक्रमा-दो के दौरान उनके उल्लेखनीय धैर्य और साहस के लिए सम्मानित किया गया।

वीर चक्र से सम्मानित व्यक्तियों को प्रमुख सैन्य अभियानों के दौरान असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया गया। कर्नल कोशांक लांबा को आतंकवादी ढांचों को नष्ट करने में सफल सटीक कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ। ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोरा, ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा, ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, विंग कमांडर सार्थक कुमार, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और स्क्वाड्रन लीडर आरशवीर सिंह ठाकुर को सटीक हमलों, वायु रक्षा अभियानों और रणनीतिक शत्रु ठिकानों को नष्ट करने सहित जटिल हवाई और जमीनी अभियानों में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।

नायब सूबेदार सतीश कुमार को नियंत्रण रेखा के साथ जवाबी बमबारी अभियानों में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें उन्होंने भारी शत्रु गोलाबारी के बीच सामरिक वर्चस्व सुनिश्चित किया।

भारत के द्वितीय सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र से कई कर्मियों को असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कुलगाम में गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक आतंकवादी को मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को किश्तवाड़ में भीषण मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराने के लिए यह पुरस्कार मिला। मेजर अर्शदीप सिंह को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान आगे बढ़कर नेतृत्व करने और कई सशस्त्र आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया।

भारत के चयनित गगनयात्रियों में से एक, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में उनके योगदान और उच्च जोखिम वाले अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देने की तत्परता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन लालरिनावमा सैलो को श्रीनगर जिले में विशेष बलों के अभियान के दौरान तीन कट्टर आतंकवादियों को मार गिराने के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ।

मरणोपरांत वीरता पुरस्कारों ने राष्ट्र की सेवा में किए गए सर्वोच्च बलिदानों को उजागर किया। एल/डीएफआर बलदेव चंद को घातक चोटों के बावजूद आतंकवादियों से आमने-सामने की लड़ाई में शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया। सिपाही जंजल प्रवीण प्रभाकर को दो आतंकवादियों को मार गिराने के लिए कीर्ति चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

उत्तरी सिक्किम में उफनती नदी से एक साथी सैनिक को बचाते हुए प्राणों की आहुति देने के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को कीर्ति चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

सीमा पार गोलाबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लड़ते रहने वाले बीएसएफ के सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को वीर चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया। राइफलमैन सुनील कुमार को भी हवाई खतरे को नाकाम करने और फिर अपनी चोटों के कारण शहीद होने के लिए वीर चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी