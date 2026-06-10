विपक्ष देश की समृद्धि, प्रगति और विकास को नहीं पचा पा रहा: मंत्री दानिश अंसारी

लखनऊ, 10 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल की उपलब्धि और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश की समृद्धि, प्रगति और विकास को पचा नहीं पा रहा है।

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दानिश आजाद अंसारी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से अब तक का पूरा कार्यकाल देश की सेवा, विकास को बढ़ावा देने, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाने और एकता, विश्वास और विकास के सिद्धांतों के माध्यम से देश को एकजुट करने के लिए समर्पित रहा है। इस दौरान, हम सभी ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ईमानदारी और सेवा की भावना के साथ देश के लिए कैसे काम किया है।"

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर एनडीए की बैठक के बारे में अंसारी ने कहा, "निश्चित रूप से हमारा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद देश, समाज और राष्ट्र की सेवा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर राज्य एकजुट होकर समृद्धि और विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हर राज्य तरक्की करे और हर राज्य इसी विजन को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है।"

मंत्री अंसारी ने कहा, "विपक्ष देश की समृद्धि, प्रगति और विकास को पचा नहीं पा रहा है। गरीबों को राशन मिल रहा है और इससे विपक्ष परेशान है। अलग-अलग राज्यों में भय-मुक्त माहौल है और इससे विपक्ष परेशान है। हमारी सरकार में जनता का भरोसा बढ़ रहा है और इससे विपक्ष परेशान है। हम देश की महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं और इससे भी विपक्ष परेशान है। असल में, विपक्ष हर सकारात्मक विकास से परेशान है। हालांकि, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता हमारे काम से पूरी तरह संतुष्ट है।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को घर और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के फैसले पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार पूरी ईमानदारी से काम किया है। हमारे राज्य की महिलाएं, खासकर एसिड अटैक और ट्रिपल तलाक से प्रभावित हमारी बहनें, राशन योजनाओं से जोड़ी जा रही हैं और उन्हें घर की सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरा राज्य स्वागत करता है। महिलाओं को सशक्त बनाने की हमारी कोशिशें हमेशा अहम रही हैं और समाज निश्चित रूप से उनकी सराहना करता है। हम लोगों से किए गए वादों को पूरा करने और उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

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