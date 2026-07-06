'विपक्ष के दिमाग से बुद्धि गायब': महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भूस्खलन विवाद में 'मिसिंग लिंक' पर टिप्पणी की

मुंबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। मुंबई में हाल ही में हुई भारी बारिश और उसके बाद हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी छिड़ गई है।

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में 'मिसिंग लिंक' परियोजना के पास हुए भूस्खलन को लेकर विपक्ष की आलोचना का करारा जवाब दिया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक परियोजना के सुरंग प्रवेश द्वार के पास हुई घटना को बिना किसी तकनीकी जानकारी के राजनीतिक विवाद खड़ा करने के लिए विपक्ष की कड़ी निंदा की।

इसे अफवाहें फैलाने का प्रयास बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तथ्यों के बजाय अफवाहों पर आधारित राजनीति करना अस्वीकार्य है। तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 'विपक्ष के दिमाग से बुद्धि गायब' सी लगती है।

महाराष्ट्र और मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। पहले विपक्ष ने मुंबई में हुई आकस्मिक मौतों को लेकर नगर प्रशासन को निशाना बनाया। अब जब विपक्ष ने 'मिसिंग लिंक' घटना की ओर रुख किया है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने करारा जवाब दिया है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक भूस्खलन की घटना के बाद कुछ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) नेताओं ने बिना किसी तकनीकी जानकारी के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में जल्दबाजी की। उन्होंने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की इस महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना पर तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अफवाहें फैलाने की राजनीति करने का प्रयास किया गया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरंग ढही नहीं है, सुरंग में पानी नहीं घुसा है, और परियोजना की मुख्य संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि भूस्खलन पहाड़ की बाहरी ढलान पर सुरंग के बाहर हुआ था, और यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना है।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी प्राकृतिक घटनाएं दुनिया की सबसे आधुनिक सड़क और सुरंग परियोजनाओं में भी होती हैं और इसका मतलब खराब निर्माण गुणवत्ता या भ्रष्टाचार नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ एमवीए नेता भ्रष्टाचार के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें हर प्राकृतिक घटना में अपना अतीत ही नजर आता है, और उनका राजनीतिक एजेंडा तथ्यों की पुष्टि करने के बजाय फर्जी खबरें फैलाना और जनता में भय पैदा करना बन गया है।

--आईएएनएस

एमएस/