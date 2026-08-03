विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण संसद का मानसून सत्र लगातार बाधित हो रहा है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा किया। इसके कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा।

Read More

सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पदक विजेताओं के सम्मान के साथ हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के पदक विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने खिलाड़ियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और बेहतरीन उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की।

इसके बाद जैसे ही सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की।

स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों से कहा, "क्या आप सभी संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का पहले से ही मन बनाकर आते हैं? प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। इस तरह सदन में बाधा डालना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।"

स्पीकर ओम बिरला की बार-बार की अपील के बावजूद विपक्ष ने प्रश्नकाल में बाधा डाली। जब हंगामा शांत नहीं हुआ, तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इसके बाद, विपक्ष के सदस्यों ने राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान, विपक्षी सांसदों ने 'चंदा चोरों - गद्दी छोड़ो' के नारे लगाए।

उधर, केंद्र सरकार संसद में कई लंबित विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। मानसून सत्र के दौरान पिछले कुछ दिनों में बार-बार विरोध और व्यवधान देखने को मिले हैं, क्योंकि विपक्षी दल परीक्षा के पेपर लीक, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर दान चोरी के मामले जैसे मुद्दे उठा रहे हैं।

संभावित व्यवधानों के बावजूद सरकार ने संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज की योजना बनाई है। लोकसभा की कार्य-सूची के अनुसार, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 'द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, 2026' पेश करेंगे, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में विचार के लिए 'द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल-2026' लेकर आएंगी।

--आईएएनएस

डीसीएच/