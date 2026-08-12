विपक्ष बेनकाब, चर्चा से भाग रहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा : भाजपा

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। बुधवार को भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा और रुकावट की राजनीति कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "विपक्ष पूरी तरह बेनकाब हो गया है। इस सत्र की शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। हमने कानून में बदलाव भी किए, लेकिन बहस के दौरान विपक्ष का एक भी सदस्य बिल पर नहीं बोला। स्पीकर ने उनसे चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने शुरू में चर्चा की मांग की थी, लेकिन जब सरकार सहमत हो गई, तो उन्होंने अपना रुख बदल लिया। उनके रवैये में बार-बार बदलाव से साफ पता चलता है कि राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है।"

भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने भी विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियां संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे कहा है कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं और उनसे संसद में आकर चर्चा में भाग लेने को कहा है। लेकिन, राहुल गांधी और विपक्ष के मन में कुछ और ही है। वे देश और दुनिया के सामने नाटक कर रहे हैं।"

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री रोज संसद में आ रहे हैं और आज उन्होंने स्पीकर को एक खुला पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जब भी विपक्ष इस मामले पर चर्चा करना चाहे, सुबह, दोपहर, शाम या रात, हम चर्चा के लिए तैयार हैं।"

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर प्रस्ताव न लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस और विपक्ष से कहा था कि वे चर्चा के लिए सदन के नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार प्रस्ताव पेश करें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वह सदन में सभी मामलों पर विस्तार और सिलसिलेवार तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि प्रस्ताव आज दोपहर 3 बजे तक पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रस्ताव अभी तक नहीं आया।"

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार रुकावट और व्यवधान की राजनीति में लगी हुई हैं। गृह मंत्री ने कई बार स्पष्ट किया है कि वह पूर्ण बहस के लिए और संसद में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बार-बार आश्वासन के बावजूद, विपक्ष कार्यवाही में बाधा डाल रहा है।"

तेलंगाना से भाजपा सांसद के. लक्ष्मण ने कहा, "सरकार ने हर मुद्दे पर चर्चा की है और फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस रुकावट चाहती है।"

संसद के बाहर भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा देश की एकता, संप्रभुता और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प का प्रतीक है। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर तिरंगा फहराने और देशभक्ति का संदेश देने का काम करेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम