नई दिल्‍ली, 16 अगस्‍त (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता आरपी सिंह ने स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में ध्‍वजारोहण के दौरान राष्‍ट्रगीत वंदे मातरम विवाद को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जमकर आलोचना करते हुए इसे दुर्भाग्‍यपूर्ण और गलत बताया।

भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस वोटबैंक की राजनीतिक के चलते राष्‍ट्र गीत का अपमान किया।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, "वंदे मातरम गीत 150 साल पुराना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्‍त पर लाल किले से घोषणा की। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद किया जाना चाहिए। वंदे मातरम का विरोध करना बहुत गलत है। कांग्रेस ने कल दिल्ली में जो किया वह गलत है। पंजाब में, हम इसके खिलाफ हर जिले में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आज लोगों में बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह गलत था। कांग्रेस हमेशा गलत काम करती है।"

ढिल्लों ने कहा, "वे (कांग्रेस) भाजपा को निशाना बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ' के विजन के साथ। वे इतने अच्छे काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ और नहीं है।"

इसी बीच, भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करते हुए मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने राष्‍ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान किया।

कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' के पूरे गायन पर आपत्ति जताने के आरोपों पर सोनिया गांधी के बारे में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा,"सोनिया गांधी का एक वीडियो सामने आया है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि जब पूरे दो पद गाए जा चुके थे, तब उन्हें इसे रोकने के लिए कहते हुए देखा गया। हालांकि, कांग्रेस ने यह कहकर मामले को छिपाने की कोशिश की कि वह खड़गे साहब के लिए कुर्सी मांग रही थीं। अब, ताजा वीडियो से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं, 'हम अपना गाना गाएंगे।' वे अपना ही गाना गाते हैं। असलियत यह है कि उनके लिए राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत नहीं है। वे इसे वोट-बैंक की राजनीति के नजरिए से देखते हैं।"

भाजपा नेता ने कहा, "उनके लिए यह कोई राष्ट्रीय अवसर नहीं है; यह वोट-बैंक की राजनीति का खेल है। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अलग हैं और जब तक वे विपक्ष में रहेंगे, वे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। लेकिन देश सब देख रहा है। वे हर बार वोट चोरी की बात करते हैं। असलियत यह है कि इन्हीं कारणों से देश की जनता उन्हें वोट नहीं देती है।"

आरपी सिंह ने कहा, " हो सकता है कि आप कानून न समझ पाएं, लेकिन यह बात समझें: वे मुसलमानों को खुश करने के लिए यह सब करते हैं। फिर भी, पूरा देश देख रहा है, और मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन मुसलमानों के एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, वे ऐसी हरकतें करते हैं।"

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम