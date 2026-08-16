गुजरात के वलसाड में डेटिंग ऐप के जरिए बुलाकर युवक से 14 हजार लूटे, तीन गिरफ्तार

वलसाड, 16 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के वलसाड जिले की वापी तहसील में बदमाशों ने एक व्यक्ति को डेटिंग ऐप के जरिए सुनसान स्थान पर बुलाया और मारपीट कर 14,000 रुपए लूट लिए। इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

डुंगरा पुलिस के अनुसार, यह घटना 12 अगस्त की शाम को हुई थी। 22 वर्षीय शिकायतकर्ता ने एक ऐप के जरिए किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क किया था और बाद में उसे करवड़ में भारत पेट्रोल पंप के पास एक जगह पर बुलाया गया।

पुलिस ने बताया कि इसके बाद तीन लोग उसे एक अंधेरी और सुनसान जगह पर ले गए, उसके साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि वे उससे 14,000 रुपए छीनकर भाग गए। डुंगरा पुलिस ने यह मामला दर्ज किया।

पुलिस ने बताया कि जांच पुलिस इंस्पेक्टर बीएन गोहिल की देखरेख में की गई। अलग-अलग टीमों ने घटना स्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्धों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण किया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करवड़ के शाहबाज (19), जहीर खान (20) और जवाहर यादव (19) के रूप में हुई है। शाहबाज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का है। जहीर खान करवड़ में रहने वाला मजदूर है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का है और जवाहर यादव करवड़ में रहने वाला छात्र है और मूल रूप से सिद्धार्थनगर जिले का है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 14,000 रुपए बरामद कर लिए गए।

यह डेटिंग ऐप एलजीबीटीक्‍यू प्‍लस वयस्कों, खासकर गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर लोगों के लिए जियोलोकेशन आधारित सोशल नेटवर्किंग ऐप है। 2009 में लॉन्च हुए इस ऐप में यूजर्स आसपास की प्रोफाइल खोज सकते हैं, चैट कर सकते हैं और फोटो, वीडियो व वॉइस मैसेज शेयर कर सकते हैं।

यह प्लेटफॉर्म 18 साल और उससे ज्‍यादा उम्र के वयस्कों के लिए उपलब्ध है और इसमें यूजर की सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए ब्लॉक और रिपोर्ट करने जैसे फीचर भी शामिल हैं। भारत के कई हिस्सों में हाल के मामलों से पता चला है कि डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल लोगों को सुनसान जगहों पर बुलाकर उनसे लूटपाट या जबरन वसूली करने के लिए किया जा रहा है।

मई में बेंगलुरु पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन लोगों ने एक डेटिंग ऐप पर संपर्क के बाद 27 साल के एक इंजीनियर पर हमला किया और उससे लूटपाट की।

मार्च में, नोएडा पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि वे ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर उनका अपहरण करते थे और उनसे लूटपाट करते थे। इसी तरह का एक मामला लखनऊ में भी सामने आया था।

--आईएएनएस

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