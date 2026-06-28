विक्रमशिला सेतु के जीर्णोद्धार पर बीआरओ ने बिहार पुल निगम के अधिकारियों को सम्मानित किया

गुवाहाटी, 28 जून (आईएएनएस)। बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) ने भागलपुर जिले में क्षतिग्रस्त हुए विक्रमशिला सेतु को ठीक करने में अहम भूमिका निभाने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को सम्मानित किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

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बीआरपीएनएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र कुमार की लीडरशिप में एक डेलीगेशन ने गुवाहाटी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स (ईस्ट) के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां एडिशनल डायरेक्टर जनरल जितेंद्र प्रसाद, वीएसएम ने स्ट्रेटेजिक ब्रिज को सफलतापूर्वक ठीक करने में उनके योगदान के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया।

4 मई को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक अहम ब्रिज विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गिरने से सीमांचल इलाके में ट्रैफिक और कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी।

बिहार सरकार के अनुरोध के बाद, रक्षा मंत्रालय ने इसे ठीक करने का काम बीआरओ को सौंपा। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने यह काम एडिशनल डायरेक्टर जनरल जितेंद्र प्रसाद को सौंपा, जिन्होंने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (सिविल) बिपिन कुमार चंद की लीडरशिप में एक स्पेशल इंजीनियरिंग टीम बनाई। चीफ इंजीनियर (प्रोजेक्ट) स्वास्तिक ब्रिगेडियर अमित साखरे की देखरेख में काम करते हुए, टीम ने चार बेली ब्रिज लॉन्च करके खराब स्ट्रक्चर को ठीक किया, जिससे 7 जून को ब्रिज ट्रैफिक के लिए फिर से खुल गया।

अधिकारियों ने कहा कि बीआरपीएनएनएल ने पूरे ऑपरेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन को आसान बनाकर और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों में मदद करके अहम भूमिका निभाई, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि प्रोजेक्ट रिकॉर्ड टाइमफ्रेम में पूरा हो गया।

मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र कुमार और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर शशि भूषण सिंह समेत बीआरपीएनएनएल के छह अधिकारियों को उनके योगदान के लिए समारोह के दौरान सम्मानित किया गया।

इवेंट के दौरान, बिपिन कुमार चंद ने ऑपरेशन के दौरान आई इंजीनियरिंग चुनौतियों और मुश्किल हालात में पुनरुद्धार को पूरा करने के लिए अपनाई गई नई तकनीकों के बारे में लोगों को जानकारी दी।

लोगों को संबोधित करते हुए, जितेंद्र प्रसाद ने विक्रमशिला सेतु के पुनरुद्धार को इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट का एक शानदार उदाहरण बताया।

उन्होंने कहा कि यह सफल ऑपरेशन बीआरओ और बिहार सरकार के बीच जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने और लोगों के लिए बिना रुकावट कनेक्टिविटी पक्का करने में मजबूत पार्टनरशिप को दिखाता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस