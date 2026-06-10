विक्रम भट्ट ने पीएम मोदी की नेतृत्व शैली को सराहा, बोले- देश में जगाया आत्मविश्वास

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देशवासियों के भीतर आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा की है। विक्रम भट्ट ने कहा कि कठिन समय में देश को ऐसे नेताओं की जरूरत होती है, जिन पर लोग भरोसा कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर दृढ़ रुख अपनाकर लोगों में विश्वास जगाया है कि भारत बाहरी दबावों के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने भारत की संतुलित विदेश नीति और स्वतंत्र निर्णय क्षमता की भी प्रशंसा की।
आईएएनएस से बातचीत के दौरान विक्रम भट्ट ने कहा कि किसी भी देश को ऐसे नेताओं की आवश्यकता होती है, जिन पर लोग भरोसा कर सकें, जिनकी ओर सम्मान और गर्व के साथ देखा जा सके और जो कठिन परिस्थितियों में देशवासियों का नेतृत्व करने में सक्षम हों।
उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने हममें यह भरोसा जगाया है कि हम दूसरी ताकतों के सामने झुकेंगे नहीं। चाहे वह यूएस-ईरान का झगड़ा हो, हम पर लगाए गए अनुचित टैक्स हों, टैरिफ हों या पहलगाम का मामला हो, वह डटकर खड़े रहे और कहा - बस, अब और नहीं। क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम इस तरह के हमलों के शिकार होते रहे। जहां हमें कोई न्याय नहीं मिला और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था। एक फिल्ममेकर के तौर पर, हर कोई बदला लेने वाली कहानी चाहता है। इसके लिए पीएम मोदी हमारे हीरो हैं।"
विक्रम भट्ट ने कहा, "मुझे लगता है कि मौजूदा समय में गुटनिरपेक्ष बने रहने में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। जब ज्यादातर देशों ने किसी न किसी एक पक्ष को चुना है, तब हमारी सरकार तटस्थ बनी रही है और तटस्थ रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि कमजोर पक्ष की तरफ से कभी दबाव नहीं होता। लेकिन बड़ी ताकतों की तरफ से हमेशा उनकी समझ और बातचीत के तरीके को अपनाने का बहुत दबाव होता है और हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने यह नहीं कहा कि तुम गलत हो, वह सही है, या वह सही है, तुम गलत हो। हमने देश की परवाह किए बिना गलत कामों की निंदा की है और सही कामों की तारीफ की है। मुझे लगता है कि यह एक परिपक्व लोकतंत्र की बहुत दुर्लभ निशानी है, जिसे बने रहने के लिए किसी गुट में शामिल होने की जरूरत महसूस नहीं होती।"
जब उनसे पूछा गया कि वर्ष 2014 में उन्होंने अपनी फिल्म 'क्रीचर 3डी' की रिलीज के समय प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखा था। उस समय उन्होंने भारत में पहली बार पूरी तरह कंप्यूटर-जनित (सीजीआई) विलेन का इस्तेमाल किया था और यह उपलब्धि विदेशी वीएफएक्स स्टूडियो की मदद के बिना हासिल की गई थी। ऐसे में यदि आज उन्हें फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखना हो तो वह क्या लिखेंगे।
इस सवाल के जवाब में विक्रम भट्ट ने कहा कि आज मनोरंजन जगत जीवन बदल देने वाली तकनीक के एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है। उनकी नई फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: एकोज ऑफ द पास्ट' भी इसी नई तकनीक का उपयोग करके बनाई गई शुरुआती फिल्मों में से एक है।