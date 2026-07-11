वीकेंड पर दिल्ली एलजी ने मेट्रो में किया सफर, लोगों से की बातचीत

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेट्रो यात्रियों से बातचीत भी की। एलजी ने बातचीत की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की।

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एलजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कनॉट प्लेस जाते समय मैंने दिल्ली मेट्रो से सफर किया और रास्ते में साथ सफर करने वाले लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। पहले की तरह ही, यह एक बहुत जानकारीपूर्ण अनुभव था। उनसे सीधे उनके रोजाना के सफर, नागरिक मुद्दों और हमारे शहर के लिए उनकी उम्मीदों के बारे में जानना। ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि अच्छा शासन लोगों की बात सुनने पर ही टिका होता है। नागरिकों के रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़े रहने से यह पक्का होता है कि हमारी कोशिश लोगों की जरूरतों के हिसाब से हों, लोगों पर केंद्रित हों और सभी के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।"

उपराज्यपाल संधू अपने खास अंदाज में सड़कों पर आम लोगों से मिल रहे हैं। वे दिल्ली प्रशासन के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर रहते हुए भी लोगों तक पहुंचने के नए तरीके अपना रहे हैं।

मेट्रो में सह-यात्रियों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करने के अलावा, एलजी ने सेंट्रल दिल्ली में पालिका बाजार के पास एक स्ट्रीट वेंडर के साथ अपनी बातचीत की झलकियां भी साझा कीं।

सड़कों पर लोगों से सीधे फीडबैक लेने का संधू का खास अंदाज उनके पहले के दौरों में भी देखा गया है। चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में अचानक जाकर स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने और लोगों से बातचीत करने के अलावा, अमेरिका में पूर्व राजदूत रहे संधू ने अप्रैल में अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान दर्शकों के साथ शामिल होकर लोगों का दिल जीता था।

दिल्ली कैपिटल्स की टीम की टी-शर्ट पहने, वे अप्रैल में स्टेडियम में हजारों क्रिकेट फैंस के साथ शामिल हुए और शहर की टीम का उत्साह बढ़ाया।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम