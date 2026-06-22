logo
भारत समाचार

विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में मनाएंगे अपना पहला जन्मदिन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 22, 2026, 04:40 AM
विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में मनाएंगे अपना पहला जन्मदिन

चेन्नई, 22 जून (आईएएनएस)। अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय सोमवार को 52 वर्ष के हो गए हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन है। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के कार्यकर्ताओं ने राज्यभर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, अन्नदान कार्यक्रम, रक्तदान शिविर और विभिन्न कल्याणकारी सहायता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला जन्मदिन पूरे तमिलनाडु में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक विभिन्न जिलों में विशेष कार्यक्रमों और जनकल्याण गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।

तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल रहे विजय का राजनीति में प्रवेश और फिर राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचना हाल के वर्षों की सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक यात्राओं में से एक माना जा रहा है।

उन्होंने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) की स्थापना की घोषणा कर औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा था। उनकी इस घोषणा ने पूरे राज्य में व्यापक चर्चा और उत्साह पैदा कर दिया था।

पार्टी गठन के बाद विजय ने विक्रवंडी और मदुरै में दो बड़े राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किए। इन सम्मेलनों में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे टीवीके तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई।

विजय ने सामाजिक न्याय, सुशासन और समावेशी विकास को केंद्र में रखकर अपने राजनीतिक आधार का लगातार विस्तार किया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने समाज सुधारक पेरियार ई.वी. रामासामी, पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, स्वतंत्रता सेनानी वेलु नचियार और समाजसेवी अंजलाई अम्माल को प्रेरणास्रोत बताया।

पार्टी गठन के महज दो वर्षों के अंदर टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। विजय ने बिना किसी चुनावी गठबंधन के पूरे राज्य में व्यापक प्रचार अभियान चलाया और राजनीतिक बदलाव के लिए जनता से समर्थन मांगा।

उनका चुनाव अभियान मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा और पार्टी का ‘व्हिसल’ (सीटी) चुनाव चिन्ह पूरे चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बना रहा।

चुनाव परिणामों में टीवीके को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसके बाद विजय ने सरकार बनाई और 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस जीत ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया और विजय का फिल्मी सुपरस्टार से राजनीतिक नेता तक का सफर पूरी तरह स्थापित कर दिया।

वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा का सत्र जारी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मुख्यमंत्री विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। वहीं, ऐसी भी खबरें हैं कि विजय विधानसभा में कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम