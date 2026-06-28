वीजीआरसी में ग्लोबल खरीदारों को दिखाया जाएगा गुजरात का मशहूर 'सांखेड़ा' फर्नीचर

वडोदरा, 28 जून (आईएएनएस)। सेंट्रल गुजरात के लिए होने वाले वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) में राज्य के सबसे मशहूर पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट में से एक, सांखेड़ा फर्नीचर दिखाया जाएगा। यह राज्य की कोशिशों का हिस्सा है, ताकि लोकल कारीगरों को बड़े घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जा सके और साथ ही सदियों पुराने इस क्राफ्ट को बचाया जा सके।

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वडोदरा में 29-30 जून को जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है, बल्कि यह गुजरात की कल्चरल विरासत को बढ़ावा देने का भी एक मौका होगा।

राज्य सरकार ने कहा कि इस पहल का मकसद 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के अपने विजन के तहत पारंपरिक कारीगरों और लोकल इंडस्ट्रीज को नए मार्केट से जोड़ना है।

वडोदरा के पास सांखेड़ा गांव और उसके आसपास बनने वाला सांखेड़ा फर्नीचर अपने रंगीन लैकर के काम और हाथ से पेंट किए गए बारीक डिजाइन के लिए जाना जाता है।

मुख्य रूप से खराडी कारीगर समुदाय द्वारा बनाया गया लकड़ी का यह फर्नीचर पीढ़ियों से बनाया जा रहा है और अब इसे कई भारतीय शहरों के साथ-साथ विदेशी मार्केट में भी बेचा जाता है।

पारंपरिक कहानियों के अनुसार, यह कला लगभग 200 साल पुरानी है, जब एक संत ने लोकल बढ़ई परिवारों को लैकर और मेटल की सजावट का इस्तेमाल करके लकड़ी के फर्नीचर को सजाने की तकनीक से परिचित कराया था। समय के साथ यह कला गुजरात के सबसे खास हैंडीक्राफ्ट में से एक बन गई और तब से इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिला है, जिससे इसकी खास क्षेत्रीय पहचान को पहचान मिली है।

गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कारीगरों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें एग्जीबिशन, मेलों और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में हिस्सा लेने के मौके देना शामिल है।

इसने मॉडर्न डिजाइन, क्वालिटी में सुधार, नई प्रोडक्शन टेक्नीक और मार्केटिंग में ट्रेनिंग भी दी है, साथ ही कारीगरों की स्किल और कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल मदद भी दी है।

अधिकारियों ने कहा कि इन कोशिशों से कारीगरों को ऐसे प्रोडक्ट बनाने में मदद मिली है जो बदलते कस्टमर की पसंद को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं, जिससे उनकी इनकम में लगभग 20 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

फर्नीचर मुख्य रूप से संखेड़ा और वडोदरा और छोटा उदयपुर जिलों के आस-पास के इलाकों में बनाया जाता है।

कारीगर लकड़ी को आकार देने के लिए पारंपरिक लकड़ी के औजारों के साथ लेथ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, फिर हाथ से पेंटिंग, लैकर कोटिंग और पॉलिशिंग करके टुकड़ों को पूरा करते हैं। एक आइटम बनाने में लगभग एक महीना लग सकता है। इस रेंज में पारंपरिक झूले, स्टूल, कुर्सियां, सोफा सेट, बच्चों के पालने और डाइनिंग टेबल शामिल हैं, जिनमें से हर पीस में हाथ से बनी डिटेलिंग और पीढ़ियों से चली आ रही स्किल्स दिखती हैं।

अधिकारियों ने कहा, "अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हैंडीक्राफ्ट मेलों, एक्सपो और प्रदर्शनियों के जरिए सांखेड़ा फर्नीचर को प्रमोट किया गया है, जिससे कारीगरों को नए कस्टमर तक पहुंचने में मदद मिली है। इसने एम्पोरियम और दूसरे सेल्स आउटलेट के जरिए डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी बनाए हैं।"

सरकार के मुताबिक, अभी करीब तीन सांखेड़ा फर्नीचर कारीगर इन कामों से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जबकि हजारों लोग इनडायरेक्टली पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट इकॉनमी से जुड़े हैं।

सांखेड़ा फर्नीचर की डिमांड गुजरात से आगे बढ़कर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों तक पहुंच गई है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ा है, जहां पारंपरिक झूलों, कुर्सियों, सोफा सेट और घर की सजावट की चीजों को खरीदार मिले हैं।

अधिकारियों ने कहा, "वीजीआरसी जैसे प्लेटफॉर्म से सांखेड़ा फर्नीचर को इन्वेस्टर्स, खरीदारों और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के और मौके मिलेंगे, साथ ही कारीगरों की रोजी-रोटी को सपोर्ट मिलेगा और राज्य की पारंपरिक कारीगरी को बचाया जा सकेगा।"

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी