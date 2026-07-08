वाईएस राजशेखर रेड्डी के जयंती पर मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

हैदराबाद, 8 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी।

Read More

वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "उनकी जयंती पर, हम आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।"

खड़गे ने आगे लिखा, "एक दूरदर्शी और संवेदनशील नेता के तौर पर, उन्होंने अपना जीवन आंध्र प्रदेश के लोगों की भलाई और तरक्की के लिए समर्पित कर दिया। किसानों, गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका गहरा समर्पण एक ऐसी विरासत है जो हमेशा याद रखी जाएगी।"

वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, "वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए। एक सच्चे राजनेता के तौर पर, उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से अनगिनत लोगों का जीवन बेहतर बनाया। लोगों के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद किया जाएगा।"

झाबुआ से विधायक और कांग्रेस नेता डॉ. विक्रांत भूरिया ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा और उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राज्य के विकास और जनकल्याण में उनके अमूल्य योगदान को सदैव याद किया जाएगा। उनकी निःस्वार्थ सेवा और जनप्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी।"

कांग्रेस की ओर से आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर लिखा गया, "हम वाई. एस. राजशेखर रेड्डी को गहरे सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी दूरदर्शी लीडरशिप, जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण और आंध्र प्रदेश की भलाई, विकास और प्रगति में उनके अहम योगदान को नमन करते हैं।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम