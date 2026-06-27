'वफादारी एक हवाई यात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है': एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला

मुंबई, 27 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुंबई-नागपुर की उड़ान में हुई आकस्मिक मुलाकात ने महाराष्ट्र में एक तीव्र राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।

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इस घटना को कम महत्व देने की कोशिश करते हुए ठाकरे ने दावा किया कि उड़ान के दौरान एक 'उच्च स्तरीय चर्चा' हुई और विवरण जल्द ही सामने आएंगे। हालांकि, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ठाकरे पर तीखा पलटवार करते हुए उनके दावों को तीखे शब्दों में खारिज कर दिया है।

ठाकरे के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने कहा कि वफादारी और ईमानदारी एक हवाई यात्रा से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। उन्होंने कहा कि वफादारी एक हवाई यात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और कहा कि उन्होंने 2019 में विश्वासघात किया था।

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें भाजपा-सेना गठबंधन के साथ एक ही विमान में यात्रा करने का टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने डूबते हुए कांग्रेस के जहाज पर सवार होना चुना।

उन्होंने टिप्पणी की कि अब जब वे डूब रहे हैं, तो ऐसे बयानों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने 2019 में प्रत्यक्ष रूप से देखा कि एक धोखेबाज दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है।

शिंदे ने ठाकरे के उन छह सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे 'नुकसान की भरपाई' के दौरे का मजाक उड़ाया, जो हाल ही में 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत शिंदे के गुट में शामिल हुए थे।

उन्होंने टिप्पणी की कि वे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें काम पर लगाया था और उनसे ये जनसभाएं करवाई थीं।

उन्होंने आगे कहा कि यह काफी मजेदार है: वे बारात खत्म होने के काफी देर बाद पहुंचे और निर्वाचन क्षेत्रों में तब पहुंचे जब सभी लोग जा चुके थे।

उन्होंने अपनी बात को और प्रभावी ढंग से समझाने के लिए एक हिंदी कहावत का भी प्रयोग किया: 'जो हौद से गई, वो बूंद से नहीं आती' (जो एक साथ बहुत कुछ खो गया, वो बूंद से वापस नहीं आता)।

इस मुलाकात से भले ही राजनीतिक गहमागहमी मच गई हो, लेकिन सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार शाम (26 जून) को मुंबई से नागपुर जाने वाली 6:30 बजे की फ्लाइट में हुई यह मुलाकात महज एक संयोग थी।

--आईएएनएस

एमएस/