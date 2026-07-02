वीबी जी राम जी योजना का विरोध राजनीतिक, पीएम मोदी की योजनाएं सभी के लिए : मनोज पांडे

लखनऊ, 2 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोज पांडे ने गुरुवार को वीबी जी राम जी रोजगार गारंटी पहल की शुरुआत पर बात की। इंडिया ब्लॉ में सीट-शेयरिंग को लेकर मतभेदों की खबरों पर उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

Read More

पंजाब में विरोध के बाद 'वीबी जी राम जी रोजगार गारंटी' शुरू हो गई है। इस पर मंत्री मनोज पांडे ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि जो लोग इसके भ्रष्‍टाचार में मजा ले रहे थे, उन्‍होंने इसका विरोध किया। इस योजना में विरोध करने जैसा कुछ नहीं है। वीबी जी राम जी योजना को जनउपयोगी और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ लोग इस योजना को राजनीतिक चश्‍मे से देखते हैं। यह योजना न तो पक्ष की है और न ही विपक्ष की, यह आम जनता के लिए है।

उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्‍व में जितनी योजनाएं चल रही हैं, वह जाति और धर्म आधारित नहीं हैं। इस योजनाओं का लाभ पीएम मोदी का विरोध करते हैं। कुछ लोगों में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के विकास कार्यों के विरोध का रोग लग गया है। वह पीएम का नहीं, बल्कि गरीब जनता का विरोध करते हैं। यही कारण है कि जनता ने ऐसे लोगों और पार्टी को नकार दिया है। आने वाले समय में पंजाब में भी ये लोग उसी स्थिति में खड़े दिखेंगे।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन सक्रिय है। हालांकि सीट-शेयरिंग को लेकर मतभेद है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकेगे।

भाजपा नेता ने कहा कि यह उनके अपने दलों का गठबंधन है और आंतरिक मामला है। इस पर हम कोई टिप्‍पणी नहीं कर सकते। हालांकि यह ऐसा गठबंधन है, जिसकी विचारधारा एक नहीं है। आज भाजपा देश और राज्‍य में विकास, सुशासन और सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। देश की जनता पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्‍यनाथ के साथ है।

मनोज पांडे ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। आठ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अन्‍य दोषियों पर सरकार और कानून कार्रवाई करेगा। कुछ लोगों को भगवान श्रीराम से इतनी नफरत है कि राम भक्‍तों पर गोलियां तक चलवाई थीं। ऐसे लोग जनता को गुमराह कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि हर स्‍थान राजनीति करने के लिए नहीं होता है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी