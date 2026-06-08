'वी द लीडर्स' से तीन दिनों में 17 लाख लोग जुड़े, राजनीतिक बदलाव का संकेत: अन्नामलाई

चेन्नई, 8 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दावा किया है कि उनके नए राजनीतिक आंदोलन "वी द लीडर्स" से लॉन्च होने के महज तीन दिनों के भीतर करीब 17 लाख लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने इसे तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव की इच्छा का मजबूत संकेत बताया।

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सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में अन्नामलाई ने आंदोलन को मिले व्यापक समर्थन के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत तमिलनाडु में राजनीतिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से की गई है।

अन्नामलाई ने कहा, "मेरे सभी भाइयों, बहनों और मित्रों का हृदय से धन्यवाद। तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया हमारा 'वी द लीडर्स' आंदोलन आपके प्यार और समर्थन के कारण मात्र तीन दिनों में 17 लाख सदस्यों के आंकड़े के करीब पहुंच गया है।"

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक शुरुआत है और उन्हें विश्वास है कि यह आंदोलन भविष्य में राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरेगा।

अन्नामलाई ने बताया कि संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम जारी है और जल्द ही योग्य लोगों की पहचान कर उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

उन्होंने कहा, "फिलहाल मेरी सहित सभी लोग केवल इस आंदोलन का हिस्सा हैं। किसी को कोई आधिकारिक पद या जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर उन्हें जल्द जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।"

पूर्व भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि आंदोलन में स्थायी पदों की व्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने बताया कि संगठन की गतिविधियों का पहला महीना केवल सदस्यता अभियान को समर्पित किया गया है और इस दौरान पूरे तमिलनाडु में सदस्य संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

अन्नामलाई ने अपने समर्थकों को उन संगठनों और समूहों से भी सावधान रहने की सलाह दी जो कथित तौर पर बिना अनुमति उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वयंसेवकों ने उनके नाम पर अलग-अलग संगठन बनाकर जिला स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति तक कर दी है, जबकि उनका "वी द लीडर्स" आंदोलन से कोई संबंध नहीं है।

अन्नामलाई ने विशेष रूप से अन्नामलाई अन्बु कूट्टम, अन्नामलाई चैरिटेबल फाउंडेशन और अन्नामलाई पीपुल्स मूवमेंट जैसे संगठनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका उनके नए राजनीतिक आंदोलन से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है।

उन्होंने बताया कि कुछ संगठनों को कई महीने पहले ही पत्र भेजकर उनके नाम के उपयोग को बंद करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने सभी ऐसे समूहों से तत्काल प्रभाव से उनके नाम, तस्वीर और ब्रांडिंग का उपयोग बंद करने की अपील की।

अन्नामलाई ने आंदोलन से जुड़ने के इच्छुक लोगों से कहा कि वे केवल आंदोलन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही पंजीकरण कराएं और किसी अनधिकृत मंच या संगठन के जरिए सदस्यता न लें।

--आईएएनएस

डीएससी