उदय सामंत का संजय राउत पर तंज, 'खुद पर ध्यान दें, दूसरों को हिदायत बाद में दीजिएगा'

मुंबई, 10 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को देखते हुए शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने एक ऐसा सुझाव दिया, जिस पर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने चुटकी ली है। संजय राउत ने कहा था कि अगर टीएमसी में चल रही खींचतान को समाप्त करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कांग्रेस को मजबूत करना होगा, बिना कांग्रेस को मजबूत किए टीएमसी में स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी।

Read More

संजय राउत के इसी बयान पर तंज कसते हुए पत्रकारों से बातचीत में उदय सामंत ने कहा कि अगर उन्हें टीएमसी की इतनी ही टेंशन है, तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होते हैं। जब इंडिया गठबंधन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, तब तो उन्होंने इसमें शिरकत करने की जहमत नहीं उठाई और अब पढ़ा रहे हैं। अगर आप हिदायतें दे रहे हैं तो क्यों नहीं खुद ही उसे जमीन पर उतारते हैं।

उन्होंने कहा कि संजय राउत के लिए यह बेहतर रहेगा कि पहले वो अपनी पार्टी की फिक्र करें। इसके बाद कांग्रेस या टीएमसी की फिक्र करना शुरू करें। उनकी पार्टी की स्थिति कैसी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। संजय राउत के लिए बेहतर रहेगा कि वो पहले अपनी पार्टी में मौजूदा स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में काम करें। अगर वो इस दिशा में कोई कदम बढ़ाएंगे, तभी जाकर उनके लिए स्थिति सामान्य हो पाएगी।

इसके अलावा, महाराष्ट्र में एक कंपनी में अपने आवेदन में यह मांग की है कि सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में जब मंत्री से सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ किया कि ऐसा हर कंपनी की ओर से नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही कंपनी की ओर से किया गया है। जिसके बारे में हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया।

उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। लोगों को इस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं रह गया है, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने में मशगूल रहते हैं। लेकिन, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इन्हें इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम