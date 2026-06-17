‘उद्धव को आत्मचिंतन करना चाहिए’, भाजपा ने महाराष्ट्र में ‘ऑपरेशन टाइगर’ से खुद को अलग किया

नागपुर, 17 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को 'ऑपरेशन टाइगर' नाम से चर्चित कथित राजनीतिक चाल-बाजी से जुड़ी अटकलों से पार्टी को साफ तौर पर अलग कर लिया।

Read More

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि इस विवाद से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा, "मुझे 'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, इसे कौन लाया और क्यों लाया गया।"

उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के बीच का है।

उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब खबरें हैं कि शिवसेना (यूबीटी) के कई सांसद दिल्ली गए हैं, जिससे पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के इन आरोपों पर कि सांसदों को 15 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की पेशकश की जा रही है, इस पर बावनकुले ने पलटवार करते हुए कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि केवल आर्थिक लाभ के लिए पाला नहीं बदलते। उन्होंने सुझाव दिया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को आत्म-मंथन करना चाहिए कि उनके विधायक और सांसद पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं।

बावनकुले ने दोहराया कि भाजपा का ध्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शासन और विकास पर है और उन्होंने विपक्ष में अस्थिरता पैदा करने में शामिल होने के दावों को खारिज कर दिया।

इस बीच भाजपा नेता नवनाथ बन ने संजय राउत पर तीखा हमला करते हुए कहा कि न तो भाजपा और न ही शिवसेना का तथाकथित ऑपरेशन टाइगर से कोई लेना-देना है। उन्होंने कहा कि यह उथल-पुथल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के भीतर आंतरिक कलह का नतीजा है।

बन ने राउत पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके व्यवहार से जनता के बीच उनका सम्मान कम हुआ है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन केवल भावनात्मक कसमों के सहारे नहीं चल सकते और इस बात पर जोर दिया कि उद्धव ठाकरे और राउत दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों से भटक गए हैं।

बन ने कहा कि लोग आपकी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने पिता की विरासत को छोड़ दिया, हिंदुत्व को त्याग दिया और खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ लिया। जनता पहले ही दिखा चुकी है कि असली टाइगर कौन है और कौन डरकर भाग रहा है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी