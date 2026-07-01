उत्तराखंड: चमोली पुलिस ने 'ब्लाइंड मर्डर' का मामला सुलझाया, अपराध के 45 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार

देहरादून, 1 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड की चमोली पुलिस ने बुधवार को एक उल्लेखनीय सफल अभियान में स्थानीय निवासी से जुड़े 'ब्लाइंड मर्डर' का मामला सुलझा लिया और अपराध के लगभग डेढ़ महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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पीड़ित राजेंद्र सिंह 18 मई को काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, पहले लापता हो गए, फिर कुछ दिनों बाद स्थानीय लोगों ने उनका शव देखा, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामला जटिल था और इसमें गंभीर चुनौतियां थीं क्योंकि हत्या के पीछे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई सबूत नहीं था, न ही किसी पर कोई आरोप था।

हालांकि, चमोली पुलिस ने फोरेंसिक टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी और व्यापक तलाशी अभियान के आधार पर 'हत्या के रहस्य' को सुलझा लिया और बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

देवपुरी गांव के निवासी राजेंद्र सिंह 18 मई को काम पर जाने के लिए घर से निकले थे। कुछ घंटों बाद उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया और उनसे संपर्क टूट गया, जिससे उनके परिवार वाले घबरा गए और परेशान हो गए। परिवार ने गैरसैंण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने खोजी दल की सहायता से तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

लगभग एक सप्ताह बाद, 23 मई को, देवपुरील गांव की एक खाई में एक शव मिला। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया। मृतक राजेंद्र सिंह लापता थे।

उनके दोनों पैर और एक हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। फोरेंसिक टीम ने उनका मोबाइल फोन, चप्पल और पानी की बोतल बरामद की और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस हत्या की विस्तृत जांच के लिए डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और डॉग स्क्वाड द्वारा जुटाए गए सुरागों का पालन किया। संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करने और उनसे लगातार पूछताछ करने के बाद, उन्होंने चौदाधर गांव के निवासी देवेंद्र सिंह को कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।

हत्या की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम और आरोपी के मकसद के बारे में अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन गिरफ्तारी से इस अनसुलझे हत्याकांड को एक तरह से अंतिम रूप मिल गया है, जो अन्यथा 'लापता' मामलों की सूची में दर्ज हो सकता था।

बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहां उससे हत्या के कारणों और इसमें शामिल अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता के बारे में आगे पूछताछ की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/