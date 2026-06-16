उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक को रौंदा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

लखनऊ, 16 जून (आईएएनएस)। मंगलवार को मुरादाबाद में एक भीषण हादसे में राज्य रोडवेज की बस की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में एक गर्भवती महिला और एक नाबालिग शामिल हैं।
इस हादसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया है, जो मोटरसाइकिल चला रहा था और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से गर्भवती महिला, उसका तीन साल का बच्चा और उसकी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। महिला के पति को भी गंभीर चोटें आई हैं, और उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने रोडवेज की बस को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है।
एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा संभल के एक परिवार के साथ हुआ जो मोटरसाइकिल से नागपुर जा रहा था। मोटरसाइकिल चला रहे जुनैद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उनकी पत्नी, साली और बेटी की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई।
इस दिल दहला देने वाले हादसे से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग पीड़ित परिवार की मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पीड़ितों को पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उनमें से तीन की मौत हो चुकी थी।
यह हादसा दिल्ली बाईपास रोड पर गागन नदी के पास हुआ।
टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार चारों लोग दूर जा गिरे। तीन साल की बच्ची, मंताशा नाम की युवती और सिमरन नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक जुनैद गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना मिलते ही कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत घायलों को जिला अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है।
--आईएएनएस
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