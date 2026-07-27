उत्तर प्रदेश : मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का आना शुरू; भक्तों ने इंतजामों की तारीफ की

मुजफ्फरनगर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। जैसे-जैसे सालाना कांवड़ यात्रा जोर पकड़ रही है भगवान शिव के भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचने लगे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान जिले से गुजरकर अलग-अलग शिव मंदिरों तक जाने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है।
जिला प्रशासन और पुलिस ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के व्यापक इंतजाम किए हैं।
खूबसूरती से सजाई और कलात्मक ढंग से डिजाइन की गई कांवड़ें मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचने लगी हैं, जिन्हें देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
मेरठ जिले के रहने वाले ऐसे ही एक कांवड़िया भोले, अपनी कांवड़ और पवित्र गंगा जल लेकर शिव चौक पहुंचे। मुजफ्फरनगर की युवतियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया और उनकी कांवड़ की अनोखी सजावट की तारीफ की।
शिव भक्त आदेश ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमने 23 जुलाई को पवित्र जल इकट्ठा किया था। हम 10 अगस्त तक अपने इलाके में पहुंच जाएंगे और 13 अगस्त को अपने मंदिर में गंगा जल चढ़ाएंगे। कांवड़ यात्रा के लिए किए गए इंतजाम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई परेशानी नहीं हुई।"
राजस्थान के रहने वाले एक अन्य भक्त दीपक ने कहा, "मैंने हरिद्वार में हर की पौड़ी से पवित्र जल इकट्ठा किया और मैं इसे मेरठ के काली पलटन स्थित अघोरनाथ मंदिर ले जा रहा हूं। यहां सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है और इंतजाम बेहतरीन हैं।"
कांवड़ यात्रा आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को सावन के पवित्र महीने के पहले दिन शुरू होगी और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के अवसर पर समाप्त होगी।
इस साल की यात्रा 13 दिनों तक चलेगी, जिसके दौरान लाखों भक्तों के हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगा जल इकट्ठा करने और उसे उत्तर भारत भर के शिव मंदिरों तक ले जाने की उम्मीद है।
सावन शिवरात्रि को कांवड़ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस शुभ अवसर पर, कांवड़िए शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर जलाभिषेक करते हैं। इस साल यह रस्म 11 अगस्त को निभाई जाएगी, जो यात्रा के समापन और भक्तों की धार्मिक विधियों के पूरे होने का प्रतीक होगी।