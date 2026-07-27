उत्तर प्रदेश में रैगिंग की सबसे अधिक 135 शिकायतें दर्ज की गईं

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। सोमवार को लोकसभा को बताया गया कि इस वर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में रैगिंग की सबसे अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में 135 और पश्चिम बंगाल में 75 दर्ज की गईं।

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शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने 22 जुलाई तक के अपडेट आंकड़े साझा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश (63), महाराष्ट्र (53) और बिहार (50) रैगिंग की शिकायतों के मामले में अगले तीन राज्य हैं।

सयानी घोष के एक प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष अब तक राजस्थान में रैगिंग की 44, कर्नाटक में 41, ओडिशा में 36 और दिल्ली में 27 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

राज्य मंत्री ने कहा कि 2025 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एंटी-रैगिंग विनियम, 2009 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 18 मेडिकल कॉलेजों सहित 107 उच्च शिक्षा संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

उन्होंने कहा कि इन नोटिसों में छात्रों और अभिभावकों/संरक्षकों से रैगिंग विरोधी वचन प्राप्त करने में विफलता, और बार-बार सलाह और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद संस्थागत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने जैसी कमियों को उजागर किया गया है।

मजूमदार ने कहा कि नियामक दृष्टिकोण सुधारात्मक और निवारक बना हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संस्थान कमियों को दूर करें और रैगिंग विरोधी उपायों का सख्ती से पालन करें, जिससे छात्र कल्याण और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए 2016 में मौजूदा नियमों में तीसरा संशोधन किया। रैगिंग की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि छात्रों में बढ़ी हुई जागरूकता स्वयं रिपोर्टिंग और निवारण को प्रोत्साहित करने में नियामक ढांचे की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

राज्य मंत्री ने कहा कि रैगिंग की रोकथाम के लिए जागरूकता, रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने हेतु यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रतिवर्ष दो बार सलाह जारी की जाती है।

उन्होंने कहा कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रैगिंग विरोधी उपाय किए गए हैं, जिनमें चौबीसों घंटे राष्ट्रीय रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन की स्थापना, रैगिंग विरोधी कार्यशालाएं और सेमिनार, संस्थानों के प्रॉस्पेक्टस में रैगिंग के गंभीर परिणामों का अनिवार्य समावेश, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में छात्रों और अभिभावकों द्वारा अनिवार्य ऑनलाइन वचन पत्र और संस्थानों में प्रमुख स्थानों पर रैगिंग विरोधी पोस्टर प्रदर्शित करना शामिल है।

--आईएएनएस

एमएस/