उत्तरी कश्मीर के डीआईजी ने उरी उपमंडल में सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की

बारामूला, 16 जून (आईएएनएस)। उत्तरी कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) ने एसएसपी बारामूला के साथ मंगलवार को उरी उपमंडल का दौरा किया और क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और परिचालन तत्परता की समीक्षा की।

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दौरे के दौरान बोनियार पुलिस स्टेशन, उरी पुलिस स्टेशन और उदूसा पुलिस चौकी का निरीक्षण किया गया। समीक्षा में अपराध और जांच कार्य, कानून व्यवस्था प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता, अभिलेख रखरखाव और दैनिक पुलिसिंग के अन्य पहलुओं को शामिल किया गया। अधिकारियों को चल रही पहलों के बारे में जानकारी दी गई और दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिए निर्देश जारी किए गए।

डीआईजी ने एनएचपीसी जिंगल का भी दौरा किया और उरी-प्रथण और उरी-द्वितीय जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैराज बोनियार, डैम साइट सलामाबाद और एनएचपीसी आवासीय कॉलोनियों सहित प्रमुख प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। चर्चा में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए पहुंच नियंत्रण उपायों, निगरानी प्रणालियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्रों और अंतर-एजेंसी समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसके बाद, उरी स्थित 12वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूदा सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था के कामकाज पर चर्चा की गई। समन्वय, सूचना साझाकरण और परिचालन तैयारियों से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

डीआईजी ने कमान पोस्ट का भी दौरा किया, जहां संबंधित एजेंसियों के संयुक्त सहयोग से पर्यटकों और आगंतुकों के लिए मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया गया।

इस दौरे का समापन सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने और क्षेत्र में उभरती सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए उपायों की समीक्षा के साथ हुआ।

--आईएएनएस

एमएस/