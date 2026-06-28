उत्तर बंगाल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी

कोलकाता, 28 जून (आईएएनएस)। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण कई जगहों पर पहाड़ों का मैदानी क्षेत्रों से सड़क संपर्क टूट गया है।

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बारिश के कारण अलीपुरद्वार जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं, कूचबिहार जिले में तोर्सा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलीपुरद्वार में फालाकाटा रोड पर यातायात भी पूरी तरह से ठप हो गया।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, रातभर हुई लगातार बारिश के बाद रविवार सुबह मिरिक में भूस्खलन हुआ। इसके बाद मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। दूसरी ओर, अलीपुरद्वार शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। वार्ड नंबर 1, 4, 5, 8 और 9 सहित कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति है। दीमा और कालजानी नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे शहर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है।

कूचबिहार जिले की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते तोर्सा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कूचबिहार ब्लॉक-2 के अंतर्गत मधुपुर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाके में बदल गया है। कूचबिहार उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुकुमार रॉय ने रविवार को इलाके का दौरा कर हालात का जायजा लिया।

प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तैयारी कर रहा है। बीडीओ कार्यालयों में राहत सामग्री का भंडारण किया गया है, जबकि सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

मौसम विभाग ने सोमवार तक उत्तर बंगाल के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। उत्तर दिनाजपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। अन्य जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट लागू है।

लगातार बारिश के कारण दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और मिरिक के हिल स्टेशनों में बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। भूस्खलन की वजह से उन्हें वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है और सड़कें साफ होने तक होटलों में रुकना पड़ रहा है। खराब मौसम को देखते हुए कई इलाकों में होटल बुकिंग भी रद्द होने की खबरें सामने आई हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी