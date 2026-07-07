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उत्तर बंगाल में भारी बारिश की संभावना, भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 07, 2026, 09:30 AM
उत्तर बंगाल में भारी बारिश की संभावना, भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी

कोलकाता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर बंगाल के जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है।

मौसम विभाग ने फिलहाल दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना से भी इनकार किया है।

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि दक्षिण बंगाल के ऊपर से कम दबाव का क्षेत्र (डिप्रेशन) हट रहा है। इसलिए दक्षिण बंगाल में अब भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। कुछ जगहों पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तर बंगाल में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इससे नदियों में पानी बढ़ सकता है और भूस्खलन (पहाड़ी हिस्सों में मिट्टी ढहना) का खतरा है। इसलिए वहां बारिश को लेकर खास चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर बंगाल में, मंगलवार को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, बुधवार को पांच पहाड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि वहां बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तर दिनाजपुर जिले में भी भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है। तीस्ता, तोर्सा, जलढाका और रायदक जैसी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है और फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

दूसरी ओर, दक्षिण बंगाल में मंगलवार और बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बंगाल के जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गुरुवार से कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल में आंधी-तूफान की संभावना रहेगी। शुक्रवार को उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण बंगाल के जिलों में शनिवार और रविवार को आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी है।

कोलकाता में गुरुवार से फिर बारिश की संभावना है। वीकेंड पर आंधी-तूफान और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में 3.7 मिलीमीटर बारिश हुई।

--आईएएनएस

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