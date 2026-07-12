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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया, मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा का किया अनावरण

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Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 08:27 AM
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन किया, मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा का किया अनावरण

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को नई दिल्ली के द्वारका स्थित मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में नायर सर्विस सोसाइटी (एनएसएस) दिल्ली द्वारा आयोजित समारोह में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नथु पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘मन्नम स्मृति मंडपम’ का भी उद्घाटन किया, जो मन्नथु पद्मनाभन के जीवन, विचारों और सामाजिक योगदान को समर्पित है।

समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन्नथु पद्मनाभन का जीवन सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि मन्नम पद्मनाभन के आदर्श आज भी समाज को अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाने की दिशा में प्रेरणा देते हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन्नथु पद्मनाभन एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता, समानता और राष्ट्र सेवा पर केंद्रित थे। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्वों की विरासत को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना समाज का दायित्व है।

उन्होंने ‘मन्नम स्मृति मंडपम’ की स्थापना के लिए नायर सर्विस सोसाइटी, दिल्ली के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह स्मारक केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उन मूल्यों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का माध्यम है, जिनके लिए मन्नथु पद्मनाभन ने अपना जीवन समर्पित किया।

कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और प्रकृति के प्रति लोगों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, नायर सर्विस सोसाइटी दिल्ली के अध्यक्ष एमकेजी पिल्लई, नायर सर्विस सोसाइटी दिल्ली के महासचिव एम. डी. जयप्रकाश सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

बता दें कि मन्नथु पद्मनाभन केरल के प्रमुख समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार और समुदाय के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके नेतृत्व में नायर सर्विस सोसाइटी ने सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। ‘मन्नम स्मृति मंडपम’ उनके विचारों और योगदान को याद रखने तथा समाज में सेवा और समानता के मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम