उपराष्ट्रपति ने दिग्गज पार्श्व गायिका एस. जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली, 11 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिग्गज पार्श्व गायिका एस. जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

Read More

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिग्गज पार्श्व गायिका एस. जानकी अम्मा के निधन से मैं अत्यंत व्यथित हूं, जिनकी असाधारण आवाज ने भारतीय संगीत को समृद्ध किया और पीढ़ियों से अनगिनत दिलों को छुआ।

उन्होंने कहा कि अद्वितीय भावपूर्ण आवाज और असाधारण बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न, एस. जानकी अम्मा ने छह दशकों से अधिक समय तक तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में हजारों गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने शास्त्रीय, भक्ति और लोक संगीत रचनाओं में समान रूप से महारत हासिल की और हर विधा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके गीतों ने भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए संगीत की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लाखों लोगों को एकजुट किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि एस. जानकी अम्मा का निधन संगीत जगत और राष्ट्र की कलात्मक विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय संगीत में उनके अपार योगदान के माध्यम से, उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो कलाकारों और संगीत प्रेमियों को समान रूप से प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवार, प्रशंसकों और संपूर्ण संगीत जगत के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।

वहीं, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि महान पार्श्व गायिका एस. जानकी के निधन से मैं अत्यंत व्यथित हूं। उनकी सुरीली आवाज ने पीढ़ियों से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया और भाषाई सीमाओं को पार किया। भारतीय संगीत में उनका असाधारण योगदान और उनकी सदाबहार धुनें संगीत प्रेमियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेंगी।मैं उनके परिवार, मित्रों, प्रशंसकों और संपूर्ण संगीत जगत के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले।

--आईएएनएस

एमएस/