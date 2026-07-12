'उमर अब्दुल्ला के पास कोई सबूत नहीं', जम्मू-कश्मीर में सरकार गिराने के आरोपों पर जदयू नेता ने किया भाजपा का बचाव

श्रीनगर, 12 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के जदयू नेता जीएम शाहीन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भाजपा पर विधायक तोड़ने के आरोपों लगाने को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की सरकार से कई वादों से ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा करना चाहिए।

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जदयू नेता जीएम शाहीन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जहां तक विधायकों को खरीदने की बात है, उनके (उमर अब्दुल्ला) पास इस संबंध में कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने बोला कि 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। लेकिन यकीन मानिए कि अगर भाजपा सच में इस स्थिति में आएगी तो ये विधायक 2-3 करोड़ रुपए में ही बिकेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा चाहेगी तो उसे जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। मगर अभी भाजपा का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए जदयू नेता ने कहा, "आपने बिना सबूत के मंच पर जाकर बोला है कि भाजपा ने हमारी सरकार और विधायकों को जोड़ने की कोशिश की है।"

सरकार पर चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए जीएम शाहीन ने कहा, "मुख्यमंत्री 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर नहीं बोल रहे हैं। वे ये नहीं बता रहे हैं कि उस वादे का क्या हुआ। आपने यह नहीं बताया कि स्टेटहुड का क्या हुआ। एक करोड़ नौकरियां कहां गई?"

जदयू नेता ने कहा कि सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वे उल्टे आरोप लगा रहे हैं। यह उनकी पुरानी चाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 सालों से सिर्फ यही करती आ रही है। इसके बजाय उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वे झूठ बोल रहे हैं और यह झूठ बोलना उनकी मजबूरी है। वे झूठ के सहारे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं।

जदयू नेता ने पूछा, "वह कौन आदमी था, जिसके साथ डील हुई। कहां पर यह डील हुई। क्या इस बारे में कोई सबूत है।"

जीएम शाहीन ने कहा, "आपको क्या लगता है कि आपसे विधायक 20 करोड़ रुपए का इंतजार करेंगे। वे 3-4 करोड़ रुपए में ही बिक जाएंगे।"

--आईएएनएस

डीसीएच/