जम्मू-कश्मीर : दो आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

श्रीनगर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो आतंकवादियों की मदद करते थे। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पुलवामा के राजपोरा इलाके में सीबी नाथ के यारवान जंगल में एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान इन दोनों को पकड़ा और उनके पास से एक पिस्तौल, 12 राउंड गोला-बारूद और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया।

अधिकारियों ने बताया कि यह राजपोरा के सीबी नाथ के यारवान जंगल इलाके में 44 राष्ट्रीय राइफल्स (सेना) और सीआरपीएफ की 183 बटालियन का एक संयुक्त ऑपरेशन था।

अधिकारी ने कहा, "सुरक्षा से जुड़ी मिली-जुली जानकारी के आधार पर यारवान जंगल के इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) शुरू किया गया। अभियान के दौरान, संयुक्त टीमों ने देखा कि दो लोग जंगल से निकलकर सीबी नाथ गांव की ओर संदिग्ध हालत में आ रहे थे। अलर्ट टीमों ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों लोगों को पकड़ लिया।"

पकड़े गए लोगों की पहचान लस्सी डबन के रहने वाले गुलाम मोहम्मद दीदाद के बेटे लतीफ अहमद दीदाद और बुन खा बमणू के रहने वाले नजीर अहमद बाजाद के बेटे एजाज अहमद बाजाद के तौर पर हुई है।

अधिकारियों ने बताया, "तलाशी के दौरान उनके पास से एक पिस्तौल, पिस्तौल के 12 राउंड और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। बरामद हथियारों और गोला-बारूद के साथ दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।"

इस संबंध में राजपोरा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 18, 23 और 39 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि उनकी गतिविधियों का पता लगाने, बरामद हथियारों और गोला-बारूद के स्रोत का पता करने और आगे के संबंधों की पहचान करने के लिए और जांच शुरू की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि यह बरामदगी पुलवामा पुलिस और सुरक्षा बलों की उन लगातार कोशिशों में एक बड़ी ऑपरेशनल कामयाबी है, जिनका मकसद आतंकी नेटवर्क को तोड़ना, आतंकी गतिविधियों को रोकना और जिले व पूरे केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस