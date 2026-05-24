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ट्विशा शर्मा हत्याकांड: परिजनों ने न्याय पर जताया भरोसा, कहा-सच्चाई सामने आएगी और सब कुछ उजागर होगा

ट्विशा शर्मा केस में दूसरा पोस्टमार्टम, सीबीआई जांच की तैयारी तेज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 24, 2026, 09:12 AM
ट्विशा शर्मा हत्याकांड: परिजनों ने न्याय पर जताया भरोसा, कहा-सच्चाई सामने आएगी और सब कुछ उजागर होगा

भोपाल: अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईएसएम) से चार वरिष्ठ फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक विशेष टीम भोपाल पहुंची है। प्रारंभिक रिपोर्ट पर संदेह जताए जाने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एम्स दिल्ली की एक टीम द्वारा दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया था। परिवार की मौजूदगी में एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले पर उनके चाचा लोकेश शर्मा ने कहा, "दूसरी बार शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, इसीलिए यहां भीड़ जमा है। हमें पूरा भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी और सब कुछ उजागर हो जाएगा। मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद वे इन सभी नंबरों और रिकॉर्ड की गहन जांच करेंगे। अब यह मामला अन्य एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि कॉल डिटेल्स समेत यह जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है।"

ट्विशा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने कहा, "कल जांच अधिकारी ने बताया कि हम आरोपी समर्थ सिंह को रात में लाए थे लेकिन वह सहयोग नहीं कर रहा है। इसीलिए सात दिन की रिमांड मांगी गई थी। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को जमानत मिल गई है। हर आरोपी को जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार है और परिस्थितियों के आधार पर जमानत देना अदालत का विवेक है। हालांकि, पीड़िता के पिता ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस आदेश में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं। बीएनएस मामले की धारा 118 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।"

अंकुर पांडे ने कहा, "लड़कियों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को उजागर करता है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। संस्थागत पूर्वाग्रह के दायरे में वे सभी संस्थाएं आती हैं, जिनकी जिम्मेदारी अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करना था।"

ट्विशा के भाई ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्होंने सीबीआई जांच के निर्देश का स्वागत करते हुए निष्पक्ष और तटस्थ जांच का आग्रह किया। उन्होंने न्याय में जनता के विश्वास को मजबूत करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर जोर दिया।

ट्विशा शर्मा के पिता नवनीधि शर्मा ने कहा, "मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी बेटियों के संघर्ष में साथ दिया और इस आंदोलन में शामिल हुए। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। मैं विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश का स्वतः संज्ञान लेने और अपने इस कदम से एक मिसाल कायम करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।"

ट्विशा शर्मा की एक रिश्तेदार ने कहा, "हमें पूरा न्याय मिलेगा। पहले हम कहां थे? आप सब जानते हैं कि यहां तक ​​पहुंचने के लिए हमने कितना संघर्ष किया है। अब जब स्वतः संज्ञान लिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।"

ट्विशा शर्मा के रिश्तेदार सौरभ शर्मा ने कहा, "न्यायपालिका में कई मामले चल रहे थे लेकिन अब सब ठीक है। उच्च न्यायालय ने दूसरी बार पोस्टमार्टम की अनुमति दी और बाद में सीबीआई जांच की भी मंजूरी दे दी। अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे लगता है कि स्वतः संज्ञान लेने के बाद प्रक्रिया और भी पारदर्शी हो जाएगी।"

ट्विशा शर्मा की बहन स्वाति शर्मा ने कहा, "शव को मोर्चरी में आए लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं और इसे यहां से नोएडा ले जाना संभव नहीं लगता क्योंकि काफी समय बीत चुका है और तापमान को देखते हुए शव के सड़ने की संभावना है। मुझे नहीं लगता कि ट्विशा के ससुराल वालों को यहां आने देना चाहिए। वह ट्विशा के बारे में इतनी गंदी बातें कह रहे हैं, ऐसे लोगों को तो यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए।"

बता दें कि द्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपनी सास गिरिबाला सिंह के घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। कटारा हिल्स पुलिस ने द्विशा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम

 

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