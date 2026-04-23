भारत समाचार

Tamil Nadu Election : टीवीके ने तमिलनाडु चुनाव की व्यवस्था पर उठाए सवाल, सीईओ को दो शिकायतें सौंपीं

टीवीके ने तमिलनाडु चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं पर चुनाव आयोग से शिकायत की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 23, 2026, 04:07 PM
टीवीके ने तमिलनाडु चुनाव की व्यवस्था पर उठाए सवाल, सीईओ को दो शिकायतें सौंपीं

चेन्नई: तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के चुनाव प्रचार प्रबंधन के महासचिव आधव अर्जुन ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को दो अलग-अलग शिकायतें सौंपी हैं। इन शिकायतों में उन्होंने मतदान प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं और कथित अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

पहली शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूरे तमिलनाडु में बस टर्मिनलों पर उन मतदाताओं को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं, जो अपने मूल स्थानों पर जाकर मतदान करना चाहते थे। शिकायत में कहा गया है कि इस व्यवस्था की कमी के कारण कई लोगों को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई हुई। इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिन पर कथित लापरवाही का आरोप लगाया गया है। टीवीके ने मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

दूसरी शिकायत में पुलिस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, और इन पर सत्तारूढ़ दल से जुड़ाव के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऐसे कदमों से मतदाताओं में असहजता पैदा हो सकती है और मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

इसके अलावा, टीवीके ने यह भी मांग की है कि मतदान केंद्रों पर किसी भी तकनीकी खराबी, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में आने वाली समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर बिना देरी के बदला जाए। पार्टी का कहना है कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या बाधा लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।

आधव अर्जुन ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वह इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कदम उठाए, ताकि मतदाताओं को बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का उपयोग करने का पूरा अवसर मिल सके। टीवीके ने यह भी कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है।

--आईएएनएस

 

 

EVM ComplaintsPolitical Party ComplaintElection CommissionIndian ElectionsTVK PartyElectoral Processvoting irregularitiesTamil Nadu electionVoting IssuesState Politics IndiaPolice Allegation

Related posts

Loading...

More from author

Loading...