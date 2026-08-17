त्रिपुरा स्टार्ट-अप सेक्टर में आगे बढ़ रहा है: आईटी मंत्री

अगरतला, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय ने सोमवार को कहा कि अन्य राज्यों की तरह ही त्रिपुरा भी स्टार्ट-अप सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे 'स्टार्ट-अप इंडिया रैंकिंग' में 'लीडर' के तौर पर मान्यता मिली है।

फिलहाल, त्रिपुरा में 80 चालू स्टार्ट-अप और आठ इनक्यूबेटर हैं। 'स्टार्ट-अप इंडिया' के डेटा के अनुसार, हाल के वर्षों में राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

आईटी मंत्री ने अगरतला के प्रज्ञा भवन में त्रिपुरा में स्टार्ट-अप की प्रगति पर आयोजित 'बिल्डिंग ए यूनिकॉर्न इन त्रिपुरा' (त्रिपुरा में यूनिकॉर्न बनाना) नाम की वर्कशॉप का उद्घाटन करने के बाद ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप का मकसद युवाओं में स्टार्ट-अप के विचार पैदा करना, नए स्टार्ट-अप को बड़े बिजनेस में बदलने की सोच बनाना और त्रिपुरा को देश के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बनाना है।

सिंघा रॉय ने कहा कि त्रिपुरा ने 2019 में अपना स्टार्ट-अप इकोसिस्टम प्लान और स्टार्ट-अप स्कीम शुरू की थी। इन पहलों का मकसद आईटी-बेस्ड कंपनियों को सपोर्ट करना, इनोवेटिव स्किल्स को बढ़ाना और राज्य में रोजगार के मौके पैदा करना है। सरकार ने स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप का मकसद सिर्फ राज्य के स्टार्ट-अप हालात पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए ऐसी कंपनियां बनाने के मौके पैदा करना भी है जो रोजगार पैदा कर सकें, इनोवेशन को बढ़ावा दे सकें और त्रिपुरा के उद्यमियों को ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने के काबिल बना सकें।

मंत्री ने कहा कि स्टार्ट-अप को सिर्फ बिजनेस के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने वाली एक अहम ताकत के तौर पर देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में से एक बनकर उभरा है और त्रिपुरा भी इस सफर का अहम हिस्सा बनने के लिए काम कर रहा है।

मंत्री ने बताया कि फरवरी 2026 में अगरतला में 'स्टेट इनोवेशन मिशन' शुरू किया गया था। इस मिशन का मकसद ऐसा माहौल बनाना है जो इनोवेटिव विचारों और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाए और उन्हें कामयाब बिजनेस में बदल दे।

इस कार्यक्रम में बोलने वाले अन्य लोगों में मुख्यमंत्री के सचिव किरण गिट्टे और आईटी विभाग के सचिव प्रशांत कुमार गोयल शामिल थे।

त्रिपुरा में छोटे स्टार्ट-अप को फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद देने के लिए, आईटी विभाग ने एक प्राइवेट बैंक और अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए। आईटी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इन समझौतों से उभरते उद्यमियों के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिलना आसान होने और राज्य के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को और मजबूत करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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