धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी में दूसरी रैंक वाले पंशुल बंसल से मुलाकात की

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को नीट-यूजी 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) 2 हासिल करने वाले पांशुल बंसल से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।

Read More

हरियाणा के पांशुल बंसल ने पंजाब के आर्यन गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से 715 अंक हासिल किए, लेकिन टाई-ब्रेकिंग नियमों के आधार पर उन्हें दूसरा स्थान मिला।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया, "हरियाणा के पंशुल बंसल से मिला, जिन्होंने नीट-यूजी 2026 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। उन्हें इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और उनके करियर में सफलता की कामना की।"

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, "उनकी उपलब्धि भारत के युवा मस्तिष्कों के समर्पण, दृढ़ता और आकांक्षा को दर्शाती है। मुझे विश्वास है कि वे उत्कृष्टता और सेवा के माध्यम से देश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र में सार्थक योगदान देंगे।"

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा के नतीजे घोषित किए। पेपर लीक के आरोपों के बाद 3 मई की परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।

इस बीच, नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा में टॉप स्कोर करने वाले कई छात्रों ने पहले आईएएनएस को बताया था कि दूसरी परीक्षा उनके लिए 'अधिक अनुकूल' साबित हुई, जिससे उनके अंकों और ऑल इंडिया रैंक में काफी सुधार हुआ।

इस साल की परीक्षा असाधारण पैमाने पर आयोजित की गई, जिसमें भारत के 551 शहरों और 14 अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर फैले 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए।

इनमें से 11.21 लाख उम्मीदवार अंडरग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और संबंधित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य हुए हैं। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की गई, जो देशभर में भागीदारी की विविधता को दर्शाती है।

महिला उम्मीदवारों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है और योग्य उम्मीदवारों में उनकी हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से अधिक है।

दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की योग्यता दर भी अधिक रही। परीक्षा में शामिल होने वाली महिलाओं में से 56.8 प्रतिशत ने परीक्षा पास की, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 55.1 प्रतिशत था।

टॉप प्रदर्शन करने वालों में से अधिकांश की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच है, जो इस प्रतियोगी परीक्षा में युवा उम्मीदवारों के दबदबे को रेखांकित करता है।

टॉप स्कोरर्स में 138 उम्मीदवारों ने 720 में से 690 से अधिक अंक प्राप्त किए, जिनमें से 93 प्रतिशत पहली बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी