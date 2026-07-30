धर्मेंद्र प्रधान की ओडिशा के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा हुई

भुवनेश्वर, 30 (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के कुछ दिनों बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक की।

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बुधवार को हुई इस बैठक में राज्य से जुड़े अहम विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बैठक की जानकारी देते हुए प्रधान ने बताया कि ओडिशा के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "ओडिशा के विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और हमारी पार्टी के सांसदों के साथ चर्चा हुई।"

यह बैठक प्रधान के अपने गृह राज्य लौटने के एक दिन बाद हुई। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं को लेकर हुए व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के बाद वह पहली बार राज्य लौटे थे।

मंगलवार को भुवनेश्वर पहुंचने पर, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं और राज्य के मंत्रियों ने प्रधान का गर्मजोशी से स्वागत किया।

नीट-यूजी 2026 परीक्षा के आयोजन में हुई अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधान ने 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के तुरंत बाद, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रधान के योगदान की सराहना की और नैतिक आधार पर पद छोड़ने के उनके फैसले का सम्मान किया।

एक्स पर एक पोस्ट में माझी ने कहा था, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) सहित कई बड़े सुधारों का नेतृत्व किया और देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी।"

उन्होंने आगे कहा, "उच्च नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हुए, उनका इस्तीफा देने का फैसला उनके गहरे सिद्धांतों और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है। हमें पूरा भरोसा है कि उनका भविष्य सफल होगा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ उनके आगे के सफर पर अपनी कृपा बनाए रखें।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस