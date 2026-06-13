धीरज सेठ : भारतीय सेना के नए प्रमुख, हर कदम पर साबित की अपनी काबिलियत

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के वाइस चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ नियुक्त किया है। वह जून के आखिर में रिटायर हो रहे जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे।

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आर्म्ड कॉर्प्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 1997 में जनरल शंकर रॉयचौधरी के बाद कॉम्बैट ब्रांच से सेना की कमान संभालने वाले पहले अधिकारी बनेंगे।

लगभग चार दशकों की सैन्य सेवा के दौरान, उन्होंने अहम कमांड, स्टाफ और क्षमता-विकास के पदों पर काम करते हुए व्यापक ऑपरेशनल, रणनीतिक और संगठनात्मक अनुभव हासिल किया है।

उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक चलने की उम्मीद है। यह ऐसे अहम समय में शुरू हो रहा है, जब सेना आधुनिकीकरण, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्ट्रक्चर और चीन-पाकिस्तान की सीमाओं पर बेहतर ऑपरेशनल तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में शामिल हुए थे। अपने शानदार करियर के दौरान, उन्होंने कई तरह की ऑपरेशनल, रणनीतिक और संस्थागत भूमिकाएं निभाईं। वहीं, भारतीय सेना की कॉम्बैट क्षमताओं को बढ़ाने और लंबे समय के बदलाव में अहम भूमिका निभाई।

अलग-अलग ऑपरेशनल माहौल में हर स्तर पर फॉर्मेशन की कमान संभालते हुए, उनकी जिम्मेदारियों में रेगिस्तानी इलाके में आर्म्ड रेजिमेंट, पश्चिमी थिएटर में आर्म्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी फोर्स का नेतृत्व करना शामिल है।

लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, उन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन में से एक सुदर्शन चक्र कॉर्प्स की कमान संभाली।

बाद में उन्होंने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने राजधानी में अहम सैन्य गतिविधियों, औपचारिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए समन्वय की देखरेख की।

आर्मी कमांडर के पद पर प्रमोशन के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड दोनों का नेतृत्व किया और दो ऑपरेशनल आर्मी कमांड की कमान संभालने वाले कुछ चुनिंदा अधिकारियों में से एक बन गए। इन भूमिकाओं में ढाई साल से ज्यादा समय के दौरान, उन्होंने देश के कुछ सबसे अहम सैन्य थिएटरों में रणनीतिक देखरेख की।

फील्ड कमांड के अलावा, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने कई अहम स्टाफ और रणनीतिक पदों पर काम किया है, जिन्होंने सेना के भीतर ऑपरेशनल प्लानिंग, फोर्स मैनेजमेंट और क्षमता विकास को आकार दिया है।

उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में रणनीतिक योजना और क्षमता विकास शाखाओं में अहम पदों पर काम किया है, जहां उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के रोडमैप, क्षमता बढ़ाने की योजनाओं और लंबे समय के फोर्स पुनर्गठन की पहलों को तैयार करने में मदद की।

उनका काम ऑपरेशनल जरूरतों को उभरती हुई तकनीकों और भविष्य की लड़ाई की बदलती मांगों के साथ जोड़ने में अहम रहा है। एक कुशल सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने हमेशा पेशेवर सैन्य शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने 'हायर कमांड कोर्स' और 'नेशनल डिफेंस कॉलेज' से पढ़ाई की है। उन्होंने पेरिस में प्रतिष्ठित 'कमांड एंड स्टाफ कोर्स' भी किया है, जो उनकी व्यापक रणनीतिक सोच और आज के सैन्य मामलों की गहरी समझ को दर्शाता है।

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना को बड़े बदलावों और सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों के दौर में आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान के लिए 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' और विशिष्ट सेवा के लिए अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम