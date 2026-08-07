धार : कड़ी सुरक्षा के बीच भोजशाला में शांतिपूर्ण ढंग से धार्मिक गतिविधियां संपन्न, नमाज स्थल पर सहमति बाकी

धार, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक गतिविधियां शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे शहर में पूरी तरह शांति और सद्भाव बना रहा।

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हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक वैकल्पिक जगह तय की गई है, लेकिन समुदायों को इस पर आम सहमति बनानी होगी ताकि मुस्लिम समुदाय आने वाले शुक्रवारों को नमाज पढ़ सके।

मुस्लिम समुदाय ने तय जगह पर शुक्रवार की नमाज अदा की, जबकि हिंदू समुदाय के सदस्यों ने देवी वाग्देवी की तस्वीर की पूजा करने के बाद 'हनुमान चालीसा' का पाठ किया।

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत कॉम्प्लेक्स और आसपास के संवेदनशील इलाकों में करीब 1,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

पिछले शुक्रवार को बारिश के कारण जगह कीचड़ वाली हो गई थी। प्रशासन ने बेहतर हालात के लिए पास की ही एक वैकल्पिक जगह का सुझाव दिया था। हालांकि, समुदाय के वहां जाने से इनकार करने के बाद, अधिकारियों ने मूल जगह पर ही इंतजाम किए।

नगरपालिका ने रास्ते को समतल किया, जिससे मुस्लिम समुदाय के लिए उस जगह पर बिना किसी परेशानी के नमाज पढ़ना मुमकिन हो गया।

धार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सचिन शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "40-फीट दरगाह या रकबा नंबर 639 पर एक वैकल्पिक जगह तय की गई है, लेकिन समुदायों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। अगर वे आम सहमति पर पहुंचते हैं, तो आने वाले शुक्रवारों को उन जगहों पर नमाज की इजाजत दी जाएगी।"

नमाज के समय के साथ-साथ, हिंदू समुदाय ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स में तय धार्मिक कार्यक्रम किए।

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। एसपी सचिन शर्मा के अनुसार, "कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों की फोर्स तैनात की गई थी।"

पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बिसलेरी रोड को बंद कर दिया और उस जगह के आसपास आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया।

ये घटनाक्रम उस जगह से जुड़ी चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच हुए। भोजशाला से जुड़े मुस्लिम पक्ष की चार याचिकाओं पर सुनवाई 5 अगस्त को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने होनी थी। लेकिन, सुनवाई नहीं हो सकी और नई तारीख का इंतजार है।

दोनों समुदायों ने अपनी धार्मिक गतिविधियां योजना के अनुसार पूरी कीं, और किसी भी तरह की बाधा की कोई खबर नहीं मिली।

पुलिस और संबंधित विभागीय अधिकारियों के आपसी सहयोग से संवेदनशील ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम