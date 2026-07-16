दावणगेरे जिम कांड: फिटनेस ट्रेनिंग की आड़ में शोषण, पीड़िता बोली- वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल

दावणगेरे, 16 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के दावणगेरे स्थित पावर फिटनेस जिम के संचालक और ट्रेनर इस्माइल पर महिलाओं के साथ मानसिक और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। फिटनेस ट्रेनिंग की आड़ में महिलाओं का शोषण किया गया। इतना ही नहीं, जिम के महिला ड्रेसिंग रूम में कथित तौर पर गुप्त कैमरे लगाकर वीडियो रिकॉर्ड किए गए और बाद में उन्हीं वीडियो के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया। मामले में एक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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पीड़िता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि वह पिछले करीब डेढ़ साल से पावर फिटनेस जिम जा रही थीं। लगभग पांच महीनों से आरोपी इस्माइल महिलाओं के चेंजिंग रूम में प्रवेश करता था, वहां कपड़े बदलता था और कथित तौर पर महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करता था। बाद में इन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने और परिवार के लोगों को दिखाने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी उनसे कहता था कि जब भी बुलाया जाए, उन्हें आना होगा और पैसे भी देने होंगे। यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वीडियो इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिए जाएंगे। महिला ने आरोप लगाया कि इस तरह लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने आगे कहा कि जिम में उनके साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म किया गया। साथ ही, वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके जरिए बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा।

महिला ने बताया कि पहले वह और उनकी सहेलियां जिम की ओर से आयोजित जन्मदिन समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होती थीं। आरोपी अब उन कार्यक्रमों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करता है। पीड़िता का कहना है कि वह चाहती हैं कि किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना दोबारा न हो। उन्होंने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य लागू कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कराने में उन्हें पूरा सहयोग मिला। पीड़िता का यह भी दावा है कि पुलिस द्वारा मोबाइल फोन की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि कई अन्य महिलाओं के भी कथित वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं। हालांकि, उनमें से कई महिलाएं अब तक शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आई हैं।

--आईएएनएस

पीएसके